Barcelona vota a favor de la regulació dels lloguers fraudulents de temporada
- El ple aprova provisionalment la modificació del Pla General Metropolità amb el suport del govern, comuns i ERC
- Aprovada la modificació del pla urbanístic per ampliar el Palau Marcet i allotjar el futur Museu Carmen Thyssen
Barcelona fa un primer pas per posar fi a l'ús fraudulent dels lloguers de temporada. L'objectiu de la modificació és distingir i prioritzar l'ús habitual de l'habitatge per sobre dels usos temporals.
El ple municipal ha aprovat provisionalment la modificació del Pla General Metropolità, una mesura que ha comptat amb els vots del PSC, BComú i ERC, mentre que la resta de grups s'han posicionat en contra.
L'expedient administratiu haurà de passar ara per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que depèn de l'Ajuntament, abans de continuar amb la seva tramitació.
L'Ajuntament ja treballa en la regulació
La modificació té com a objectiu regular urbanísticament la utilització dels lloguers de temporada més enllà del preu, per tal de distingir clarament entre l'habitatge habitual i d'ús temporal. Un cop superi aquest tràmit, caldrà desplegar un pla especial que concreti aquesta regulació.
Aquesta adaptació estableix una diferència clara entre els diversos tipus d'ús d'un habitatge: habitual, permanent, temporal i segona residència. Segons aquesta norma, els usos habitual i permanent es permeten sempre a totes les zones on l'ús d'habitatge està autoritzat.
En canvi, l'Ajuntament podrà prohibir, limitar o regular els usos no habituals (com el temporal o la segona residència). Ho podrà fer mitjançant futures ordenances municipals i, fins i tot, aplicar normes específiques en districtes, barris o edificis concrets per tal de preservar el caràcter residencial de cada zona.
Lloguer d'habitacions
Quan el lloguer d'habitacions sigui permanent, s'haurà d'assegurar que totes les persones que hi viuen tinguin accés als espais i serveis comuns necessaris perquè l'habitatge compleixi adequadament les condicions d'habitabilitat.
Lloguer de temporada
Pel que fa al lloguer temporal, la nova regulació vol: ordenar el seu ús, evitar possibles fraus, i incentivar que aquests habitatges acabin formant part del lloguer residencial tradicional.
L'ús temporal només serà acceptable quan hi hagi motius justificats, com ara raons laborals, mèdiques, d'estudi o similars. Aquests motius hauran d'acreditar-se amb la documentació corresponent quan la normativa així ho exigeixi.
L'oposició
La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha assegurat que casos com el de Sant Agustí "evidencien un buit legal que estan aprofitats per especuladors".
Des de BComú, Gemma Tarafa ha lamentat el retard en la presentació de la mesura. ERC, per la seva banda, dubte sobre la seva legalitat, però justifica el vot favorable per la situació crítica de l'habitatge.
En canvi, Junts, PP i Vox han coincidit que la mesura pot tenir efectes contraris als esperats i defensen la construcció de més habitatge com a solució a la crisi actual.
Llum verda al Museu Thyssen al Palau Marcet
En la mateixa sessió, el ple de Barcelona ha aprovat de forma temporal, una modificació del pla urbanístic per ampliar el Palau Marcet, antiga seu del cinema Comèdia, amb l'objectiu d'allotjar el futur Museu Carmen Thyssen.
La proposta ha tirat endavant amb el suport de PSC, Junts, PP i Vox, mentre que BComú i ERC han votat en contra.
L'expedient s'enviarà ara a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
El sensellarisme i la degradació de l'habitatge, reptes pendents
Durant la mateixa jornada, el Síndic de Greuges ha alertat de la necessitat d'abordar el sensellarisme de manera "innovadora i col·laborativa". Segons ha assenyalat, el nombre de persones que viuen al carrer ha augmentat a la ciutat, i l'atenció a aquesta problemàtica no pot recaure únicament en les entitats socials.
També ha posat el focus en barris com el Besòs, el Maresme i Ciutat Vella, on hi ha un gran nombre d'habitatges amb defectes estructurals.
El Síndic denuncia retards i incompliments en els programes de rehabilitació, especialment en el programa de "rehabilitació humana" impulsat des del 2020, i reclama una actuació urgent als edificis més degradats.