Acord imminent pels veïns de la Sagrada Família?
- La Junta Constructora anuncia que l'acord "està a prop" i promet una reallotjament del veïnat sense sortir del barri
- Els veïns asseguren no saber "res" sobre les negociacions després de lluitar durant més de 50 anys
El futur dels veïns afectats per la construcció de la escalinata de la façana de la Glòria de la Sagrada Família podria estar a punt de decidir-se. El president de la Junta Constructora, Esteve Camps, assegura que les negociacions amb l'Ajuntament "estan molt avançades" i sembla que estan a prop d'un acord a curt termini. A més, asseguren que cap veï sortirà perjudicat, ja que garanteixen un reallotjament sense sortir del barri.
“🔶 La @sagradafamilia veu molt a prop les negociacions amb @bcn_ajuntament sobre l'escalinata de la façana de la Glòria. pic.twitter.com/IZGvHgIgK6“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 24, 2026
Des del consistori, però, rebaixen les expectatives i eviten donar per tancat cap pacte. L'Ajuntament insisteix en la necessitat de respectar el dret a l'habitatge i manté que qualsevol solució haurà de tenir garanties per als residents: "Qualsevol acord haurà d'oferir una resposta justa i efectiva a les persones afectades, assegurant que ningú en surti perjudicat". | Informa: Maite Boada
Conflicte veïnal enquistat
Han passat més de 50 anys des de que va començar la lluita veïnal al barri de la Sagrada Família arran del conflicte urbanístic que es remunta al Pla General Metropolità de 1976 i que preveu l'obertura d'una gran escalinata i una plaça davant del temple, des del carrer Mallorca fins a Aragó.
Un fet que pot passar desapercebut és una decisió que va prendre Gaudí abans de morir. I és que el geni del modernisme català va escollir com accès principal a la Basílica la façana de la Glòria, i no les que es coneixen actualment i per on entren cada dia milers de visitants a través del Portal de Naixement o el Portal de la Passió.
La façana de la Glòria, pendent de finalitzar, té com obstacle l'immoble conegut popularment com 'Núñez y Navarro' i que concentra part de la resistència veïnal, amb pancartes que reclamen el dret a mantenir els seus habitatges amb el lema "Ajudeu-nos a salvar les nostres llars".
Per fer possible aquesta situació, caldria enderrocar dues illes del barri, fet que afectaria uns 3.000 habitatges i més de 10.000 residents. Des de l'associació 'Afectats pel Temple' diuen que no saben "res", sobre l'acord anunciat i demanen informació al respecte.
El projecte de la façana de la Glòria que la Junta Constructora preveu completar en uns 10 anys torna a obrir un escenari de tensió entre la culminació del temple ideat per Antoni Gaudí i la realitat social d'un barri que defensa el seu dret a continuar-hi vivint.
La Sagrada Família augmenta el nombre de visitants
La Sagrada Família tanca el 2025 amb 4,8 milions de visitants, un increment del 0,91% respecte l’any anterior i una satisfacció excel·lent de 9,25 sobre 10.
La basílica ha aconseguit una recaptació de 134,5 milions d’euros, amb un públic encapçalat pels turistes dels Estats Units (15,07%), seguits d’Espanya, la Xina, Itàlia i França. Destaca l’augment del públic xinès (60,75%), mentre que el visitant francès cau un 20,9%.