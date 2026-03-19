La Generalitat activa un suplement de crèdit rècord de 6.000 milions
- El suplement de crèdit de 5.988 milions permetrà fer front a despeses "urgents", sobretot de personal
- La Generalitat disposarà de fins a 46.023 milions, uns tres mil menys del que havia pressupostat
El Govern ha aprovat un suplement de crèdit de 5.988,65 milions d’euros per garantir el funcionament de la Generalitat mentre no hi hagi nous pressupostos.
Segons la consellera d’Economia, Alícia Romero, la injecció dona “oxigen” i permet afrontar despeses urgents, especialment en personal i serveis essencials.
“💶 La consellera Romero anuncia l'aprovació d'un suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 19, 2026
Prioritat: nòmines i increments salarials
La partida assegura el pagament de les nòmines dels funcionaris i recull les pujades pactades amb Mossos, docents i altres treballadors públics
El paquet principal cobreix increments retributius, reforç de cossos operatius i l’impacte salarial en tarifes i serveis. Romero insisteix que aquest suplement és “el màxim possible” i que no se’n preveu cap altre.
- Pagament de les nòmines dels treballadors públics.
- Aplicació dels increments retributius aprovats per al 2026.
- Pujades salarials pactades amb:
- Mossos d'Esquadra
- Bombers
- Agents Rurals
- Docents
- Noves dotacions per reforçar cossos operatius.
- Impacte dels increments salarials sobre tarifes i prestació de serveis.
Creixements de despesa i serveis essencials
Una segona línia del suplement cobreix els creixements tendencials: despesa en dependència, farmàcia, concerts sanitaris, recursos per a escoles i ajuts al lloguer.
També s’hi inclou el desplegament del Pacte Nacional per la Llengua i de Salut Mental, tots dos afectats per la pròrroga pressupostària.
- Major despesa en dependència.
- Increment en farmàcia i en material sanitari.
- Augment dels concerts sanitaris.
- Recursos econòmics per a escoles i centres educatius.
- Increment de les prestacions per ajuts al lloguer.
- Desplegament del Pacte Nacional per la Llengua.
- Impuls del Pacte Nacional de Salut Mental.
Compromisos plurianuals
El tercer bloc es destina a compromisos ja adquirits, com el pla de barris, la bonificació del transport públic, o el pla de compra d’habitatge per a lloguer social.
- Pla de barris: només s’hi inclou una convocatòria (de les dues previstes).
- Bonificació del transport públic.
- Pla de compra d’habitatge per destinar-lo a lloguer social.
- Inversions en mobilitat.
- Manteniment de centres educatius i edificis públics.
- Recursos vinculats a l’impacte de la guerra a l’Iran (sense quantia detallada).
Elements que queden fora del suplement
Tot i això, queden fora projectes nous, com el reforç de l’Agència Tributària Catalana, i es redueix el pla de barris a una sola convocatòria. La Generalitat passa de preveure 49.000 M€ a una realitat de 46.000 M€, deixant fora 3.000 milions en mesures.
- Reforç i ampliació de l’Agència Tributària Catalana (projecte nou).
- Segona convocatòria del Pla de barris.
- Tots els projectes nous previstos en els pressupostos retirats.
- Prop de 3.000 milions de mesures previstes inicialment no es podran executar.
Negociacions en marxa i calendari ajustat
El suplement serà validat pel Parlament a l’abril amb el suport d’ERC i els comuns. Mentrestant, el Govern i ERC continuen negociant per aprovar uns nous pressupostos abans de l’agost.
Dimarts vinent, la Generalitat aprovarà un decret llei amb mesures urgents de simplificació administrativa, urbanisme i execució pressupostària. També es preveuen recursos per pal·liar els efectes de la guerra a l’Iran, tot i que encara no s’ha detallat la quantitat.