La primavera es preveu amb més concentració de pol·len i nous al·lèrgics
- El pol·len és responsable de gairebé el 50% de les al·lèrgies a Catalunya
- La temporada podria allargar-se fins ben entrat l’estiu
Només falten 3 dies per donar la benvinguda a la primavera. Aquest any, però, no només vindrà acompanyada de bon temps, sino carregada de concentracions de pol·len. Les pluges intenses dels últims mesos d'hivern sumat a unes temperatures suaus i a un inici d'any marcat per grans ràfegues de vent, han provocat la combinació perfecta per activar la floració de moltes espècies i de forma anticipada.
La doctora Jordina Belmonte, coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, avisa que els al·lèrgics a les herbes com la parietària, l'avellaner, les gramínies , el freixe, els blets, l'artemísia i les oliveres seran els que ho passaran pitjor. Els meteoròlegs, a més, han avançat que el març serà més plujós del que és habitual, fet que mantindrà l'activitat pol·línica fins a l'estiu.
Quins factors intervenen?
Les rafegues de vent són un altre factor clau. Encara que el pol·len caigui a terra amb la pluja, el vent el pot transportar a llargues distàncies. "Pot viatjar molts quilòmetres i segueix viu, i això el fa més problemàtic", diu Belmonte.
El canvi climàtic i la contaminació també juguen el seu paper. Segons la XAC, el pol·len actual és més al·lergènic per la combinació d’altes temperatures, major producció de CO₂ i partícules contaminants que s'hi adhereixen.
Nous diagnosticats
Una de les grans preocupacions que alerten els experts de la XAC és l'augment de persones que desenvolupen al·lèrgies encara que mai n'havien tingut antecedents. A Catalunya, prop de dos milions de persones pateixen algun tipus de problema respiratori relacionat amb l'al·lèrgia, i el pol·len és responsable de gairebé la meitat dels casos.
Recomanacions per a la població
Els experts insisteixen en la necessitat d'autoprotecció:
- Mascareta en dies de pics pol·línics
- Ulleres de sol per reduir el contacte amb els ulls
- Rentar la roba, els cabells i la pell en arribar a casa
- Evitar ventilar a primeres hores del matí
- Confirmar amb un especialista a quin pol·len s'és al·lèrgic
- Seguir tractaments prescrits
Amb l'augment dels casos a Catalunya, la prevenció es converteix imprescindible per afrontar una temporada que es preveu llarga i complicada.