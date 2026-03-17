La primavera es preveu amb més concentració de pol·len i nous al·lèrgics

  • El pol·len és responsable de gairebé el 50% de les al·lèrgies a Catalunya
  • La temporada podria allargar-se fins ben entrat l’estiu
Una rama horizontal de árbol, cubierta de flores rosadas con centros más oscuros, se destaca sobre un fondo verde oscuro y difuminado, creando un contraste visual.
Flor del presseguer EUROPA PRESS
Yasmina Naranjo Wilson

Només falten 3 dies per donar la benvinguda a la primavera. Aquest any, però, no només vindrà acompanyada de bon temps, sino carregada de concentracions de pol·len. Les pluges intenses dels últims mesos d'hivern sumat a unes temperatures suaus i a un inici d'any marcat per grans ràfegues de vent, han provocat la combinació perfecta per activar la floració de moltes espècies i de forma anticipada.

La doctora Jordina Belmonte, coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, avisa que els al·lèrgics a les herbes com la parietària, l'avellaner, les gramínies , el freixe, els blets, l'artemísia i les oliveres seran els que ho passaran pitjor. Els meteoròlegs, a més, han avançat que el març serà més plujós del que és habitual, fet que mantindrà l'activitat pol·línica fins a l'estiu.

Quins factors intervenen?

Les rafegues de vent són un altre factor clau. Encara que el pol·len caigui a terra amb la pluja, el vent el pot transportar a llargues distàncies. "Pot viatjar molts quilòmetres i segueix viu, i això el fa més problemàtic", diu Belmonte.

El canvi climàtic i la contaminació també juguen el seu paper. Segons la XAC, el pol·len actual és més al·lergènic per la combinació d’altes temperatures, major producció de CO₂ i partícules contaminants que s'hi adhereixen.

Primavera crítica per als al·lèrgics: la pol·linització s'avança i s'intensifica
Primavera crítica per als al·lèrgics: la pol·linització s’avança i s’intensifica

Nous diagnosticats

Una de les grans preocupacions que alerten els experts de la XAC és l'augment de persones que desenvolupen al·lèrgies encara que mai n'havien tingut antecedents. A Catalunya, prop de dos milions de persones pateixen algun tipus de problema respiratori relacionat amb l'al·lèrgia, i el pol·len és responsable de gairebé la meitat dels casos.

Recomanacions per a la població

Els experts insisteixen en la necessitat d'autoprotecció:

  • Mascareta en dies de pics pol·línics
  • Ulleres de sol per reduir el contacte amb els ulls
  • Rentar la roba, els cabells i la pell en arribar a casa
  • Evitar ventilar a primeres hores del matí
  • Confirmar amb un especialista a quin pol·len s'és al·lèrgic
  • Seguir tractaments prescrits

Amb l'augment dels casos a Catalunya, la prevenció es converteix imprescindible per afrontar una temporada que es preveu llarga i complicada.

