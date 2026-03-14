Campanya a Barcelona per frenar conductes incíviques
- Amb el lema 'Poca vergonya', mostra situacions quotidianes d'incivisme i apel·la a la responsabilitat de residents i turistes
- El 15 de febrer va entrar en vigor la nova ordenança de civisme i en una setmana la Guàrdia Urbana va interposar un miler de denúncies
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una nova campanya de comunicació destinada a frenar les conductes incíviques més habituals i incrementar la corresponsabilitat ciutadana en l'ús respectuós de l'espai públic. Sota el lema 'Poca Vergonya', es tracta d'una campanya que el mateix consistori qualifica de "to contundent i alhora pedagògic", i que exhibeix situacions quotidianes d'incivisme, com ara imatges de botellots i consum d’alcohol al carrer, mocadors i papers a terra, persones orinant a la via pública o trastos vells i bosses d'escombraries deixades fora d'hores o del lloc que els correspon.
La campanya inclou 7 anuncis de 10 segons i un ampli desplegament de formats al carrer, premsa, televisió, digital i les xarxes socials. Ha estat pensada amb missatges segmentats i per ser exhibits en els districtes i els punts on aquestes conductes tenen més incidència, segons els indicadors operatius de la Guàrdia Urbana.
Segons l'Ajuntament, la campanya estarà present en elements de mobiliari urbà, banderoles en eixos principals, lones de gran format, estacions i passadissos del metro i espais emblemàtics de la ciutat. També es reforçarà amb una acció 'teaser' de Vídeo Attack que projectarà conductes incíviques en façanes d'edificis com el MACBA o la Torre Agbar.
La campanya posa l'accent en el fet que cada gest incívic té conseqüències, i que la nova ordenança de civisme, que va entrar en vigor a mitjans del mes de febrer, proporciona les eines necessàries per garantir espais segurs, nets i respectuosos.
El consistori assegura que durant la primera setmana d’aplicació, la Guàrdia Urbana va interposar gairebé un miler de denúncies, de les quals el 36% corresponien al consum d’alcohol a la via pública, un 20% a necessitats fisiològiques, un 31% a venda ambulant no autoritzada i un 7% a degradació visual de l’entorn urbà.