Campanya a Barcelona per frenar conductes incíviques

  • Amb el lema 'Poca vergonya', mostra situacions quotidianes d'incivisme i apel·la a la responsabilitat de residents i turistes
  • El 15 de febrer va entrar en vigor la nova ordenança de civisme i en una setmana la Guàrdia Urbana va interposar un miler de denúncies
Lona gegant amb missatges de la campanya 'Poca vergonya', impulsada per l'Ajuntament de Barcelona contra l'incivisme a la ciutat
Lona gegant amb missatges de la campanya 'Poca vergonya', impulsada per l'Ajuntament de Barcelona contra l'incivisme a la ciutat
Roger Franco

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una nova campanya de comunicació destinada a frenar les conductes incíviques més habituals i incrementar la corresponsabilitat ciutadana en l'ús respectuós de l'espai públic. Sota el lema 'Poca Vergonya', es tracta d'una campanya que el mateix consistori qualifica de "to contundent i alhora pedagògic", i que exhibeix situacions quotidianes d'incivisme, com ara imatges de botellots i consum d’alcohol al carrer, mocadors i papers a terra, persones orinant a la via pública o trastos vells i bosses d'escombraries deixades fora d'hores o del lloc que els correspon.

La campanya inclou 7 anuncis de 10 segons i un ampli desplegament de formats al carrer, premsa, televisió, digital i les xarxes socials. Ha estat pensada amb missatges segmentats i per ser exhibits en els districtes i els punts on aquestes conductes tenen més incidència, segons els indicadors operatius de la Guàrdia Urbana.

Entra en vigor la modificació de l'ordenança de civisme a Barcelona
Entra en vigor la modificació de l'ordenança de civisme a Barcelona

Segons l'Ajuntament, la campanya estarà present en elements de mobiliari urbà, banderoles en eixos principals, lones de gran format, estacions i passadissos del metro i espais emblemàtics de la ciutat. També es reforçarà amb una acció 'teaser' de Vídeo Attack que projectarà conductes incíviques en façanes d'edificis com el MACBA o la Torre Agbar.

La campanya posa l'accent en el fet que cada gest incívic té conseqüències, i que la nova ordenança de civisme, que va entrar en vigor a mitjans del mes de febrer, proporciona les eines necessàries per garantir espais segurs, nets i respectuosos.

El consistori assegura que durant la primera setmana d’aplicació, la Guàrdia Urbana va interposar gairebé un miler de denúncies, de les quals el 36% corresponien al consum d’alcohol a la via pública, un 20% a necessitats fisiològiques, un 31% a venda ambulant no autoritzada i un 7% a degradació visual de l’entorn urbà.

