Els Mossos investiguen dues agressions sexuals a Sant Joan de les Abadesses
- La policia catalan deté un home a Ripoll per una de les agressió sexual amb violència i arma blanca en ple carrer
- Paral·lelament, també manté oberta una investigació per un segon cas d'agressió en un domicili de la mateixa localitat
La localitat de Sant Joan de les Abadesses ha viscut dues situacions de violència sexual en menys d'una setmana. Els Mossos d'Esquadra treballen en el desplegament de dos dispositius diferents per esclarir els fets, un dels quals ha derivat en la detenció del presumpte autor a Ripoll.
Detenció per una agressió al carrer
El primer incident va tenir lloc dimecres passat, al voltant de les sis del matí, quan una dona d'entre 40 i 50 anys va ser assaltada a la via pública. El presumpte agressor, un home de 30 anys veí de Ripoll i sense antecedents previs, ha estat arrestat pels agents. Se l'acusa d'un delicte d'agressió sexual sense penetració però amb ús de la violència, a més de detenció il·legal i lesions provocades amb una arma blanca.
Investigació d'un segon cas en un domicili
D'altra banda, la policia investiga una segona agressió sexual, una violació, que s’hauria produït la matinada del passat 27 de febrer a l'interior d'un habitatge de Sant Joan de les Abadesses. En aquest cas, la víctima seria una dona jove i, tot i que no s'ha practicat cap detenció oficial, les primeres hipòtesis apunten que l'autor coneixia la dona. La investigació continua oberta per determinar les circumstàncies d'aquest succés.