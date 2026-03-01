Barcelona es rendeix a 'Los domingos' i 'Sirat' en una gala dels Goya amb marcat accent català
- Triomf rotund del cinema català en uns premis que consagren Alauda Ruiz de Azúa i donen el primer "cabezón" a Albert Serra
- 'Sirât' marxa de la gala amb les principals estatuetes tècniques
- Recupera la gala amb La 2 Catalunya i l'especial de la catifa vermella de Ràdio 4
La 40a edició dels Premis Goya, celebrada aquest dissabte a l'Auditori Fòrum CCIB de Barcelona, ha confirmat el pes de la producció catalana com a motor de la indústria cinematogràfica actual.
La gran triomfadora ha estat 'Los domingos', una coproducció catalana dirigida per Alauda Ruiz de Azúa que ha tancat el seu recorregut d'èxits, iniciat amb la Concha d'Or a Sant Sebastià, i s'ha emportat cinc estatuetes, incloses les de millor pel·lícula, direcció, guió original i les actuacions de Patricia López Arnaiz i Nagore Aranburu.
El film ha captivat l'Acadèmia amb un retrat íntim sobre la fe i la identitat familiar. En recollir el guardó, la productora Sandra Hermida ha refermat l'esperit del film recordant que "l'íntim també és polític".
'Sirât': el múscul tècnic camí dels Oscars
Si 'Los domingos' ha recollit els grans premis de relat, 'Sirât' ha exhibit la potència tècnica del sector a Catalunya. Amb un 60% de producció catalana, el film d'Oliver Laxe ha marxat de la gala amb sis premis, destacant el de millor so per a Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas.
Aquest equip, íntegrament femení, agafa impuls a Barcelona només dues setmanes abans d'intentar la gesta als Oscars de Hollywood.
Reivindicació contra el "capacitisme" amb 'Sorda'
També ha estat la vetllada de 'Sorda', l'òpera prima d'Eva Libertad, que s'ha emportat el Goya a millor direcció novell, millor actriu revelació per Miriam Garlo i millor actor de repartiment per al barceloní Álvaro Cervantes.
En un dels discursos més emotius, Garlo s'ha expressat en llengua de signes per reivindicar que "cap persona sorda és muda". En una línia similar, Cervantes ha criticat el "capacitisme" del món actual i ha recordat que l'empatia exigeix "revisar els privilegis".
Albert Serra i el segell d'autor
La nit també ha servit per reconèixer, per primera vegada amb un Goya, la trajectòria d'Albert Serra. El cineasta banyolí ha guanyat el premi a millor documental per 'Tardes de soledad', on l'estela del triomf a Sant Sebastià l'ha acompanyat fins a casa.
També han destacat els premis per a Joaquim Oristrell (millor guió adaptat per 'La cena') i la segona estatueta per a Sílvia Pérez Cruz, per la música original de 'Flores para Antonio'.
Una gala entre la rumba i la reivindicació
La cerimònia, presentada per Rigoberta Bandini i Luis Tosar, ha estat marcada per una forta presència del català i per l'actuació de Bad Gyal, que ha interpretat una rumba catalana amb els Arrels de Gràcia.
La reivindicació política també ha estat protagonista, amb nombrosos missatges contra la guerra a Gaza i la situació a l'Iran, sumats al Goya Internacional per a una emocionada Susan Sarandon. Amb els acords d' "Amics per sempre", Barcelona ha tancat una edició que consolida el cinema català al capdamunt de l'escena estatal.