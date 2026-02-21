Macrooperatiu Kanpai al Camp de Tarragona: 33 detinguts i més de mil identificats
- L’operació orientada a combatre la multireincidència permet interposar 80 denúncies per tinença de substàncies estupefaents i 20 per armes blanques.
- La coordinació policial i la vigilància a la xarxa de transports, claus de l'operatiu
El pla Kanpai, orientat a combatre la multireincidència a Catalunya, ha desplegat més de 320 agents en un operatiu simultani a Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell. El balanç final és de 33 persones detingudes i 1.138 identificades, segons les dades del dispositiu.
En l’operació hi han participat els Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, policies locals, guàrdies urbanes i personal de seguretat privada, actuant en punts de mobilitat i zones d’alta afluència, inclosa la xarxa de transport públic. El dispositiu s’ha desenvolupat en dues fases: matí i tarda.
Resultats en matèria de seguretat ciutadana
L’actuació ha permès interposar 80 denúncies per tinença de substàncies estupefaents i 20 per armes blanques. A més, s’han tramitat 8 denúncies per desobediència o falta de respecte als agents i s’han fet 69 denúncies de trànsit després de controlar 348 vehicles.
Els agents també han emès 14 citacions judicials, 20 citacions per part de la Policia Nacional i han dut a terme la inspecció de 10 locals per irregularitats administratives. Entre els identificats, els 1.138 individus acumulaven 3.382 antecedents.
Coordinació entre les quatre comissaries
La simultaneïtat de l'operatiu a les quatre capitals de comarca és un dels elements que ha destacat el cap de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus, Xavi Moreno. "Una de les claus d'aquest dispositiu és que es treballa de forma coordinada i simultània.
Treballem la xarxa metropolitana de transport i això ens permet detectar aquelles persones que venen d'altres punts del territori, que continuaran el seu camí i marxaran de la regió sense poder delinquir", ha afirmat.
Amb tot, els cossos policials també busquen combatre la sensació "d'impunitat" que puguin tenir les persones que hagin comès algun tipus de delicte. A més, destaca la importància d'actuar a la xarxa de transports per evitar l'alta mobilitat dels delinqüents.
“🚨 Macrooperatiu Kanpai al Camp de Tarragona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 21, 2026
🗣️ El cap de Seguretat Ciutadana dels @mossos a Tarragona apunta la importància de la coordinació policial i actuar a la xarxa de transports per combatre la multireincidència | @RTVECatalunya
🔗 https://t.co/rlE4adUJ4P pic.twitter.com/PNPAt99CQ1“
Vehicles recuperats i efectivitat del pla
El dispositiu ha culminat amb la recuperació de 3 vehicles robats i la immobilització de 5 més per manca d’assegurança. Les dades consoliden el pla Kanpai com una eina clau per alterar la mobilitat del delicte i reforçar la percepció de seguretat al territori.