GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 fins el 2032
- La cursa s'anomenarà Gran Premi de Barcelona-Catalunya en comptes de Gran Premi d'Espanya i aquest any es farà el 14 de juny
- El Govern ha xifrat en més de 300 milions d'euros l'impacte de la prova, que se celebrarà cada dos anys
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha assegurat la seva continuïtat al calendari de Fórmula 1 més enllà de 2026 amb un nou acord amb FOWC que inclou les edicions del 2028, 2030 i 2032. El certamen es disputarà sota la nova denominació Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que substitueix el tradicional GP d’Espanya.
La 36a edició del campionat al traçat català tindrà lloc del 12 al 14 de juny de 2026, la primera sota la nova nomenclatura. L’acord arriba en plena transició de governança: des del 1 de gener de 2025, la gestió recau en Fira Circuit, empresa de Fira de Barcelona. L’aliança entre Fira i Circuits de Catalunya vol consolidar un model públic-privat estable i orientat a diversificar l’activitat del recinte.
Impacte econòmic i posicionament internacional
El Govern remarca la importància estratègica de mantenir la F1 per al prestigi global de Catalunya. El GP de 2024 va generar un impacte econòmic de més de 300 milions d’euros i va crear 2.500 llocs de treball a temps complet, beneficiant especialment el Vallès Oriental. La F1 continua creixent amb una base de 827 milions de seguidors arreu del món.
Segons l’organització, el perfil de l’afició s’ha rejovenit i feminitzat notablement: un 42% dels espectadors són dones i un 43% tenen menys de 35 anys. Aquesta evolució consolida el GP com un esdeveniment transversal i atractiu per a noves generacions.
Suport institucional i futur del Gran Premi
El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha celebrat la renovació, recordant el vincle històric entre Barcelona i la competició automobilística. Ha subratllat que la ciutat “no podia perdre el seu Gran Premi” i es mostra convençut que la col·laboració permetrà mantenir-lo “durant molts anys més”.