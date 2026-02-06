Pagesos d'arreu de Catalunya reclamen a Barcelona el compliment dels acords
- Nou columnes de tractors i vehicles marxen cap a Barcelona per concentrar-se davant la seu d'Agricultura
- Reivindiquen el segon aniversari de la mobilització històrica que va portar més de 2.000 tractors a la capital catalana
Una desena de columnes de tractors i vehicles particulars han sortit de diversos punts de Catalunya a primera hora per dirigir-se a Barcelona. Els pagesos, convocats pel Gremi de la Pagesia i Revolta Pagesa, protesten per l’incompliment d’acords pactats amb el govern arran de la històrica mobilització del febrer del 2004.
Les caravanes han sortit de Girona, Osona, Bages, Vallès, Tarragona, Amposta i Móra d’Ebre, i confluiran en dues entrades principals: la Meridiana i els túnels de Vallvidrera fins a la Via Augusta. El recorregut es tancarà al migdia davant la seu del Departament d’Agricultura, on faran les accions reivindicatives | INFORMA: Pilar Ribas
Reivindicacions i queixes del sector
Portaveus com Eduard Escolà denuncien la manca d’avenços i l’incompliment de compromisos, i reclamen que el govern “mougui fitxa”. A més, la protesta coincideix amb el segon aniversari de la gran mobilització que va portar més de 2.000 tractors a Barcelona. També volen alertar del que pot suposar per al sector l’aprovació del Tractat de Mercosur.
Diverses columnes, com la de Tarragona i les Terres de l’Ebre, han optat per no circular amb tractors per evitar més afectació viària en plena crisi de Rodalies i congestió a l’AP-7. D’altres, com la de Girona, han modificat rutes a última hora optant per l’N-II i la C-35. “Hem de seguir collant el govern”, deia el pagès Ginabreda.
“🚜 En marxa la tractorada dels pagesos per commemorar la gran mobilització de fa dos anys.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 6, 2026
📢 Es concentraran a la seu d'Agricultura a Barcelona al migdia per denunciar els compromisos incomplets | @Revoltapagesagi @RTVECatalunya pic.twitter.com/VBqv8F8R1n“
Crida a la pedagogia i al suport social
Des de la Catalunya Central, pagesos de zones com Manresa, Osona o el Berguedà avancen cap a Barcelona en marxa lenta. Figures com Enric Casasayes insisteixen que cal “molta pedagogia” perquè la societat entengui les dificultats del sector, mentre que membres de Revolta Pagesa afirmen que continuaran defensant el que consideren “just i necessari”.
- 1. Reducció de la burocràcia
La queixa més repetida és l’excés de burocràcia, que impedeix treballar amb agilitat. Reclamen tràmits més simples, menys obligacions administratives i una reforma de normes que “ofeguen” el sector.
- 2. Fi de la competència deslleial
Els pagesos denuncien que els productes importats de fora de la UE, especialment en el marc de l’acord Mercosur, no compleixen els mateixos estàndards sanitaris ni mediambientals. Alerten que això posa en perill la viabilitat de la producció local.
- 3. Compliment dels acords pactats amb el govern
Reclamen que el govern compleixi els compromisos establerts en trobades anteriors, incloent-hi mesures sobre ajuts, pagaments i gestió del sector com el que tenen altres sectors com els pescadors.
- 4. Mesures contra la fauna salvatge
Denuncien pèrdues econòmiques per senglars, llops, ossos i altres espècies protegides. Demanen indemnitzacions, més control i un sistema àgil de comunicació per gestionar-los.
- 5. Suport davant la sequera i millora dels ajuts
Reclamen més ajuts per la sequera, agilitat en els pagaments i mesures que garanteixin la continuïtat de les explotacions en contextos de collites dolentes o emergències climàtiques.
- 6. Rebaixa de costos i millora de la rendibilitat
La pagesia també denuncia preus d'origen massa baixos en comparació amb els costos de producció, i reclama mesures que millorin la rendibilitat del sector.
- 7. Seguretat davant robatoris al camp
Demana més mesures policials i suport institucional per frenar els robatoris recurrents a explotacions agrícoles i ramaderes.
- 8. Reconversió i educació social
Reclamen que la societat entengui millor la realitat del camp i es faci pedagogia sobre la importància del sector agrari.