Julio Manrique estrena El barquer al Teatre Lliure, una obra coral sobre terra i conflicte
- L'obra s'emmarca al conflicte d'Irlanda del Nord en plena època dels 'troubles'
- Un muntatge amb 19 actors que reflexiona sobre la vida, la violència i la memòria col·lectiva
L’actor i director teatral Julio Manrique estrena al Teatre Lliure de Montjuïc l’obra El barquer, un muntatge coral que reflexiona sobre la terra com a font de vida, però també com a origen de discòrdia, destrucció i mort. L’espectacle es podrà veure del 5 de febrer al 15 de març i compta amb un repartiment de 19 intèrprets.
L’obra, escrita pel dramaturg britànic Jez Butterworth, transcorre en un sol dia de finals d’agost del 1981, en una granja del comtat d’Armagh, a Irlanda del Nord. La història s’emmarca en el context del conflicte nord-irlandès i del període conegut com els troubles, que va enfrontar durant dècades republicans catòlics irlandesos i protestants unionistes, i que no es va tancar fins a la signatura dels Acords de Divendres Sant l’any 1998.
Manrique destaca que l’any 1981 és “un moment molt calent i molt important dins la història del conflicte”, ja que és quan diversos presos de l’IRA (Exèrcit Republicà Irlandès) van iniciar vagues de fam per reclamar ser considerats presos polítics. La negativa del govern britànic, encapçalat aleshores per Margaret Thatcher, va acabar amb la mort de fins a deu presos, un fet que va marcar profundament la societat nord-irlandesa.
És en aquest context que El barquer situa l’acció a la granja de la família Carney, que celebra el dia de la collita. Una festa que, però, es veurà bruscament interrompuda per un esdeveniment inesperat, que farà aflorar tensions, ferides i contradiccions individuals i col·lectives.
L'obra compta amb 19 actors
El muntatge té un ampli repartiment, entre els quals hi ha Lua Amat, Roger Casamajor, Oriol Cervera, Imma Colomer, Martí Cordero, Anna Güell, Marta Marco, Carles Martínez, Norbert Martínez, Nora Pàmies Ricart, Martí Ribot, Santi Ricart, Mima Riera, Sara Roch, Elena Salvat, Jan Serra, Marc Soler, Max Vilarrasa i Ernest Villegas.
Manrique defineix El barquer com una obra "plena de vida, però també dura", i considera que és especialment pertinent en el context actual, davant "les amenaces greus a nivell polític". Un text que parla del vincle amb la terra, del naturalisme i de com els conflictes col·lectius travessen la vida quotidiana.
“✝️ El Barquer arriba aquest dijous al @teatrelliure.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 4, 2026
🎭 Retrata una família catòlica irlandesa dels anys 80 amb el conflicte de l’IRA entrant, de ple, a casa seva | @JulinEchazarre2 #ElVespre #La2Cat pic.twitter.com/kqvBUVAWGp“
"El barquer és una obra molt rica pel que fa al contingut, però també molt exigent, perquè has de convocar molta gent dalt de l’escenari", assegura el director, que torna a apostar per un teatre coral i compromès amb la memòria històrica i el present.