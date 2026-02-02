Les galeries d'art en peu de guerra per l'IVA del 21%
- Les galeries d’art d’Espanya fan vaga per primer cop i tanquen una setmana per exigir la rebaixa al 5-7% que permet la UE
- El president del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya acusa el Govern d’indigència intel·lectual per considerar el món de l’art “elitista”
Les galeries d’art d’Espanya han iniciat la primera vaga de la seva història, tancant una setmana al públic per exigir que el govern apliqui la directiva europea que permet reduir l’IVA cultural del 21% al 5-7%. El sector denuncia una situació de “discriminació” respecte als països veïns.
El president del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya, Benito Padilla, recorda al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat que Itàlia aplica el 5%, França el 5,5-6% i Alemanya el 7%, mentre que Espanya continua al 21% malgrat que la UE va donar termini fins al 2024. Això, afirmen, posa les galeries i els artistes “en clar desavantatge”.
Un sector cultural menystingut
Padilla acusa el Govern d’“indigència intel·lectual” per considerar el món de l’art “elitista” i no reconèixer el seu paper cultural. Recorda que les galeries són espais gratuïts, essencials per a la difusió de l’art emergent i clau en l’ecosistema cultural.
“☕ Benito Padilla, president de l’associació Galeries d’Art de Catalunya, explica que van a la vaga per reclamar una rebaixa de l'IVA cultural | @galeriesdartcat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 2, 2026
🗣️ "Ens trobem en una situació d'absoluta discriminació" davant altres països europeus
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/wIrQEJ7pZE“
A banda del tancament setmanal, el sector anuncia una vaga de tres mesos sense préstecs ni col·laboracions amb museus i institucions públiques. Aquesta falta de suport, habitualment gratuït, afectarà exposicions i fons públics que depenen de les galeries.
Unit per primer cop tot el sector a escala estatal
Més de 150 galeries de tot Espanya s’han unit a la protesta. El sector destaca la importància d’aquest consens i confia que, amb la proximitat de ARCO, el govern reconsideri la situació. Un mateix artista, denuncien, pot arribar a ser un 15% més car a Espanya que a França només per l’IVA.