La Vall d'Hebron fa el primer trasplantament de cara del món a partir d'una donant per eutanasia
- Un equip multidisciplinari de la Vall d’Hebron pot planificar l'operació complexa amb la donant i la receptora per primera vegada
- La intervenció ha permès a la Carme recuperar funcions bàsiques com parlar, menjar i expressar emocions
La Carme va patir fa dos anys la picada d’un insecte mentre estava de vacances a les Canàries. El que semblava un incident menor va derivar en una sèpsia greu, amb dos mesos i mig d’ingrés hospitalari a l'UCI, un coma i una conseqüència extremadament rara: una necrosi centre facial que va afectar el nas, els llavis, part de la llengua i les galtes.
Aquesta afectació li provocava una alteració funcional severa: dificultats greus per parlar, menjar i respirar, una pèrdua de pes important i una impossibilitat de fer una vida quotidiana normal. El 2024 va ser derivada a Vall d’Hebron, on els equips mèdics van valorar que l’única opció viable era un trasplantament de cara.
Una fita que l'Hospital Universitari Vall d’Hebron ha desenvolupat i ha esdevingut el primer trasplantament de cara procedent d’una donant que havia sol·licitat l’eutanàsia, una primícia mèdica que obre noves possibilitats en el camp dels trasplantaments complexos i la medicina personalitzada.
Una donació excepcional
Durant el procés de malaltia de la Carme, una donant que havia decidit posar fi a la seva vida mitjançant l’eutanàsia va expressar una voluntat molt clara: saber si podia donar també la cara, a més de la resta d’òrgans. En coordinació amb la família i l’equip de trasplantaments, es va iniciar un procés sense precedents.
El doctor Joan Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de Vall d’Hebron, ha subratllat la dimensió humana del gest: "No hi ha paraules per expressar la intensitat emocional d’aquesta donació. L’únic que volia la donant era saber si podia donar la cara. El seu exemple és d’un amor i una generositat enormes, sense esperar res a canvi".
Planificació en 3D i màxima complexitat
El trasplantament és el primer del món planificat íntegrament amb tecnologia 3D tant del donant com del receptor. Durant tres setmanes, els equips mèdics van fer proves, simulacions i assajos amb impressions tridimensionals per preparar cada pas tècnic.
La intervenció va incloure el centre facial complet (nas, llavis i galtes) amb l’objectiu no només de reconstruir l’aspecte, sinó de recuperar mobilitat, funció i sensibilitat.
“El trasplantament es fa per donar funció i sensibilitat, amb músculs, nervis i teixits molt delicats. Si no es tractaria d'una màscara”, ha explicat Barret.
Els beneficis d’una donació planificada
Segons l’equip mèdic, el fet que la donació fos coneguda amb antelació va permetre més temps de planificació i un encaix molt més precís entre donant i receptora.
"La donació permet una medicina encara més personalitzada i uns resultats millors, especialment en una situació única com aquesta", ha destacat el cirurgià.
La Carme ja pot parlar
Quatre mesos després de la intervenció, la Carme ja parla, i pot menjar i beure. "Aquest trasplantament ha estat l’única solució per poder fer vida normal. Ha sigut meravellós. Sense aquest equip, això seria impossible", ha afirmat emocionada.
La pacient també ha volgut enviar un missatge d’esperança: "Estic aquí perquè la gent vegi que hi ha coses que es poden solucionar. A vegades penses que no hi ha res, i de sobte trobes una llum".
En ple procés de rehabilitació, assegura que és “bona alumna” i que segueix sessions de fisioteràpia especialitzada diverses vegades per setmana. "Sé que estaré bé perquè he d'estar bé. Ara toca fer els meus deures, perquè ells ja han fet tot el que han fet. Jo tinc interès a tornar a gesticular, normal, m'agradava molt riure, però ara ric amb un riure estrany. A casa em miro al mirall fent ganyotes i penso: '"Ja m’assemblo més a mi'".