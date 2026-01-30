Detenen un home a l'Hospitalet de Llobregat per finançament de l'organització terrorista Hamàs
- El detingut és un home de 38 anys per un presumpte delicte de finançament del terrorisme
- Enviava criptoactius per valor de 600.000 euros a una entitat vinculada a Hamàs
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat a l'Hospitalet de Llobregat un home de 38 anys com a presumpte responsable del finançament de l’organització terrorista Hamàs. La investigació es va iniciar el juny del 2025, en el marc d’una operació relacionada amb delictes d'estafa i blanqueig de capitals.
Transferències de criptoactius
Durant les diligències, els investigadors van detectar que un dels sospitosos hauria fet transferències de criptoactius a diverses adreces digitals vinculades a una entitat que, presumptament, era utilitzada per l’organització terrorista per finançar-se. En total, s’han acreditat 31 enviaments que sumarien uns 600.000 euros.
Les operacions s’haurien fet des de direccions controlades directament pel detingut, fet que ha permès als agents reconstruir el flux econòmic i establir la presumpta vinculació amb el finançament del terrorisme.
Entrades i escorcolls
Amb autorització judicial, els Mossos es van dur a terme dues entrades i escorcolls: una al domicili de l’investigat i una altra a l’establiment comercial que regentava. En aquests registres, els agents van intervenir més de 100.000 euros en efectiu, joies de luxe, prop de nou mil puros, diversos dispositius informàtics i dues armes.
A més, es van bloquejar criptoactius i diversos comptes bancaris vinculats al detingut. El valor total dels efectes intervinguts i dels actius bloquejats supera els 370.000 euros.
Investigació sota secret
La causa està tutelada per l’Audiència Nacional. Al detingut se l’acusa d’un delicte de finançament del terrorisme i d’un delicte de contraban. La investigació continua oberta i es manté sota secret d’actuacions.