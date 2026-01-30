Augmenten les ciberestafes fetes amb intel·ligència artificial
- La lluita contra les ciberestafes i les manipulacions fetes amb intel·ligència artificial serà el principal repte aquest 2026
- L’Agència de Ciberseguretat alerta que els enganys seran cada vegada més creïbles, ràpids i difícils de detectar
L’ús de la intel·ligència artificial en els ciberatacs s'ha disparat i ja suposa una amenaça creixent per a ciutadans, empreses i administracions a Catalunya. Segons dades de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el 82% dels correus electrònics amb enllaços maliciosos ja utilitzen eines d’intel·ligència artificial per enganyar els usuaris.
Manipulació de veu i imatge, el principal risc
La directora de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, adverteix que el principal perill aquest any serà la manipulació de la veu i de la imatge. Aquestes tècniques permeten suplantar identitats amb una aparença cada cop més realista, fet que dificulta la detecció de l’engany.
Caballero assenyala que són d’atacs molt més sofisticats, que utilitzen dades reals robades per generar missatges personalitzats i creïbles.
Més atacs, més ràpids i automatitzats
De cara al 2026, els experts preveuen un increment dels atacs, que seran més ràpids, automatitzats i massius, aprofitant credencials robades en filtracions recents. L’any passat, el robatori de dades va créixer un 160% respecte a l’any anterior.
L’expert en ciberseguretat i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Genís Margarit, destaca que la intel·ligència artificial permet als ciberdelinqüents escalar els atacs amb molta facilitat.
Milers de milions d’atacs a Catalunya
Durant el 2024, a Catalunya es van registrar 6.900 milions d’atacs cibernètics, dels quals l’Agència de Ciberseguretat va gestionar més de 3.000 incidents rellevants. Per fer-hi front, l’organisme ha destinat 18 milions d’euros procedents de fons europeus a reforçar els sistemes de prevenció i resposta.
Les autoritats insisteixen en la importància de la conscienciació ciutadana i de mantenir bones pràctiques digitals davant un escenari cada vegada més complex.