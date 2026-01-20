Enlaces accesibilidad
Les notícies de RTVE Catalunya

Els aranzels de Trump frenen les exportacions catalanes: caiguda del 2%

  • Segons Acció els aranzels imposats pels Estats Units van afectar el 2,9% de les exportacions
  • Només un terç de les exportacions catalanes als EUA s’escapen dels aranzels després de l’acord UE-Washington
La perfumeria, tèxtil i aliments com l'oli, el vi i la carn, han estat els mes afectats per l'increment dels aranzels als EUA
Marc Guasch Ferreiro
Les primeres dades oficials d’ACCIÓ confirmen l’efecte de la política d’aranzels del govern de Donald Trump sobre l’economia catalana. Entre gener i octubre de l’any passat, els nous gravàmens van impactar fins al 2,9% de les exportacions catalanes, provocant una caiguda global de l'1,9% en les vendes als Estats Units.

Els productes més castigats

Els aranzels han afectat especialment sectors estratègics com la perfumeria i cosmètica, la joieria, les manufactures de ferro i acer, el tèxtil, les motos, les matèries colorants i aliments emblemàtics com l’oli d’oliva, el vi, el cava o la carn. Dos terços del que Catalunya exporta als EUA —2.920 M€— han quedat subjectes a gravàmens.

Les exportacions catalanes davant els aranzels del 15% dels EUA
Ajuts i exempcions negociades

Tot i l’impacte, un terç de les exportacions —1.430 M€— ha quedat exempt gràcies als acords entre la UE i els EUA. Entre els productes lliures d’aranzels hi ha els farmacèutics genèrics, alguns productes químics, components de maquinària, combustibles, i aliments com el cacau i productes de fleca. Paral·lelament, fins a 996 empreses han rebut 33,2 M€ en ajuts, amb suport individualitzat a més de 300 companyies.

Els aranzels de Trump comencen a fer-se notar a les exportacions catalanes
Els EUA, un soci clau

Malgrat les tensions comercials, els Estats Units continuen sent el cinquè soci comercial de Catalunya i la primera destinació fora d’Europa. De fet, entre 2020 i 2024, les exportacions catalanes al mercat estatunidenc han crescut gairebé un 80%, consolidant-se com un dels motors de l’obertura internacional del teixit empresarial català.

Més de 3.000 empreses catalanes afectades pels aranzels dels Estats Units
🎯 Sectors més perjudicats

  • 🧴 Perfumeria i cosmètica
  • 💍 Joieria
  • 🔧 Manufactures de ferro i acer
  • 👕 Peces de vestir
  • 🏍️ Motos
  • 🎨 Matèries colorants
  • 🫒🍷 Oli d’oliva, vi, cava i carn

🛡️ Què ha quedat exempt?

  • 💊 Farmacèutics genèrics
  • ⚗️ Alguns productes químics
  • 🏭 Components de maquinària
  • Combustibles
  • 🍫🥐 Productes agrícoles específics (cacau, fleca…)
