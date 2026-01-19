Barcelona acaba el 2025 amb les millors xifres de qualitat de l'aire
- Els nivells de diòxid de nitrogen cauen entre un 4 i un 12%
- La ciutat compleix amb el límit actual de la UE, però es manté lluny dels nivells indicats per l'OMS
Les mesures per reduir la contaminació comencen a fer efecte a Barcelona. El 2025 ha finalitzat amb les millors xifres des que hi ha registres, amb descensos en els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) d'entre el 4% i el 12% en totes les estacions de vigilància i mesurament a la ciutat.
La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha celebrat que "s'està marcant any rere any des de 2023 una tendència clarament a la baixa" el que, ha sostingut, una millora directa en la salut dels barcelonins i barcelonines. Des de l'Ajuntament, asseguren que aquesta millora ha reduït la mort de fins a 800 persones per malalties atribuïdes a la contaminació.
Ara bé, malgrat que totes les estacions compleixen el límit vigent de la Unió Europea de 40 µg/m³, els valors es troben lluny de l'objectiu marcat pel 2030 de 20 µg/m³ i dels nivells indicats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), de 10 µg/m³.
L'aire de l'Eixample és més pur
En els últims tres anys s'ha consolidat la tendència a la baixa del conjunt de la ciutat i l’aire que es respira a l’Eixample també ha millorat.
Enguany ha registrat 29 µg/m³, quatre dècimes menys que el 2024 quan es van registrar 33 µg/m³. Així i tot, triplica el valor indicat per l’OMS.