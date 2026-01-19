Enlaces accesibilidad
Barcelona acaba el 2025 amb les millors xifres de qualitat de l'aire

  • Els nivells de diòxid de nitrogen cauen entre un 4 i un 12%
  • La ciutat compleix amb el límit actual de la UE, però es manté lluny dels nivells indicats per l'OMS
Barcelona des de dalt
Yael Carrasco
Les mesures per reduir la contaminació comencen a fer efecte a Barcelona. El 2025 ha finalitzat amb les millors xifres des que hi ha registres, amb descensos en els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) d'entre el 4% i el 12% en totes les estacions de vigilància i mesurament a la ciutat.

La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha celebrat que "s'està marcant any rere any des de 2023 una tendència clarament a la baixa" el que, ha sostingut, una millora directa en la salut dels barcelonins i barcelonines. Des de l'Ajuntament, asseguren que aquesta millora ha reduït la mort de fins a 800 persones per malalties atribuïdes a la contaminació.

Millor qualitat de l'aire des que hi ha registres a Barcelona

Ara bé, malgrat que totes les estacions compleixen el límit vigent de la Unió Europea de 40 µg/m³, els valors es troben lluny de l'objectiu marcat pel 2030 de 20 µg/m³ i dels nivells indicats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), de 10 µg/m³.

L'aire de l'Eixample és més pur

En els últims tres anys s'ha consolidat la tendència a la baixa del conjunt de la ciutat i l’aire que es respira a l’Eixample també ha millorat.

Enguany ha registrat 29 µg/m³, quatre dècimes menys que el 2024 quan es van registrar 33 µg/m³. Així i tot, triplica el valor indicat per l’OMS.

