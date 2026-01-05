Última hora per neu: afectacions viàries a Ponent i al centre del país
- La nevada ja provoca afectacions importants a la xarxa viària catalana, amb trams tallats i obligació de cadenes
- Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments davant l’empitjorament de les condicions meteorològiques
La neu ha arribat amb força a Ponent i s’estén progressivament cap a les comarques centrals, el prelitoral i alguns punts del litoral, i ja provoca afectacions rellevants a les carreteres. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha diversos trams amb neu o gel a la calçada, vies amb circulació restringida i carreteres on és obligatori l’ús de cadenes.
El Meteocat manté la previsió de nevades a qualsevol cota a la Depressió Central, amb temperatures sota zero a gran part del territori, una situació que pot agreujar l’estat de la xarxa viària durant les pròximes hores.
Trams amb neu o gel a la calçada
A la demarcació de Lleida, la neu afecta especialment vies de gran capacitat. A l’A-2, entre Tàrrega i Veciana, hi ha neu o gel a la calçada en un tram de 25 quilòmetres en ambdós sentits. També es registren afectacions a l’AP-2, entre l’Albi i l’Espluga de Francolí, amb 16 quilòmetres afectats.
A més, a l’A-2, entre Granyanella i Cervera, un accident provoca circulació amb congestió en sentit oest, amb un carril tallat, mentre que en sentit Barcelona, a l’altura de Cervera, hi ha circulació intensa i l’enllaç amb la C-25 està tallat.
Carreteres amb cadenes obligatòries
Diverses vies secundàries requereixen l’ús de cadenes per circular, sobretot a la demarcació de Lleida i a punts del Pirineu i Prepirineu. A la BV-4031, entre Castellar de n’Hug i Toses, és obligatori circular amb cadenes en un tram de 15,8 quilòmetres. També cal equipament especial a la C-12, entre Maials i Torrebesses, amb gairebé 20 quilòmetres afectats.
A més, és obligatori l’ús de cadenes a la C-233, entre Bovera i Castelldans, en un llarg tram de 43,7 quilòmetres, així com a la C-242, entre Torrebesses i Ulldemolins. Al Pirineu, les restriccions també afecten la C-462, entre Coma i la Pedra i Josa i Tuixén, i la C-563, a l’altura de Josa i Tuixén, amb neu acumulada a la calçada en ambdós sentits de la marxa.
Carreteres tallades i altres incidències
La nevada ha obligat a tallar completament la C-14, entre Solivella i Ciutadilla, a la demarcació de Tarragona, en ambdós sentits de la marxa. I també a Montmaneu a Barcelona està tallada la B-221 en 8 kilometres en ambdos sentits.
Protecció Civil demana prudència
Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris, consultar l’estat del trànsit abans de sortir i portar el vehicle preparat per a condicions hivernals, amb cadenes, el dipòsit ple i el telèfon mòbil carregat. També recorda extremar les precaucions davant les baixes temperatures, que poden provocar plaques de gel a la calçada.