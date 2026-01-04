Temperatures mínimes sota zero en els pròxims dies
- Protecció Civil manté l'alerta del NEUCAT per l'entrada de fred intens i persistent, i possibles nevades a cotes baixes
- Es recomana extremar les precaucions en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior
Protecció Civil manté activada l’alerta del pla NEUCAT davant l’arribada d’un episodi de fred intens que s’allargarà entre 4 i 5 dies i que pot anar acompanyat de nevades febles a cotes baixes en punts locals del territori. Segons les previsions, els gruixos de neu no superarien, però uns pocs centímetres.
Les nevades s’esperen principalment al nord-est del país, amb afectacions puntuals al litoral de Barcelona, Girona i la Catalunya Central, així com emblanquinades a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona. Tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat la intensitat de les precipitacions previstes, les autoritats fan una crida a la prudència davant el fred, les possibles nevades i el risc de gelades.
Aquest diumenge s’ha reunit el comitè tècnic del pla NEUCAT per analitzar l’evolució de la situació meteorològica i comprovar el grau de preparació dels diferents serveis implicats. Les precipitacions, en forma de pluja o neu segons la zona, es concentrarien sobretot entre aquest diumenge al vespre i dilluns. No obstant això, l’element més destacat de l’episodi serà el descens acusat de les temperatures. Les mínimes podrien situar-se al voltant dels 0 graus al litoral, entre -3 i -8 graus a les zones prelitorals i interiors, i entre -8 i -12 graus al Pirineu.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil recomana anar ben equipats, planificar amb antelació les activitats a l’aire lliure i extremar la precaució en els desplaçaments. El Servei Català de Trànsit alerta especialment del risc de glaçades en carreteres secundàries i en eixos com la C-25, la C-26 i la N-260 al Pirineu, tot i que, de moment, no es preveuen restriccions generals de circulació.
Dilluns es preveu que sigui un dia meteorològicament advers, amb vent, fred, neu i mala mar. L'episodi de fred intens també anirà acompanyat de fort onatge a l’Empordà, especialment al Baix Empordà, i de ratxes de vent fortes a l’extrem nord del país. En aquest context, es demana extremar la vigilància en activitats pròximes al litoral, una zona que ja va quedar especialment afectada per la llevantada de Nadal i Sant Esteve.