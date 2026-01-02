Rave il·legal des de Cap d'Any en una nau abandonada de la Sénia
- L'alcaldessa confia que no s'allargui molts dies i que no hi hagi aldarulls
- Els Mossos i la Policia Local bloquegen els accessos i fan controls d’alcohol i drogues
La música no s’atura a la Sénia, al Montsià. Milers de persones continuen ballant en una nau abandonada del polígon dels Mataltes, dies després de donar la benvinguda al 2026. La rave va començar la nit de Cap d’Any i podria allargar-se durant tot el cap de setmana i fins i tot fins al dia de Reis. La majoria dels vehicles tenen matrícules estrangeres, sobretot de França i Itàlia.
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local mantenen bloquejats els accessos a la zona per evitar que la festa es converteixi en un degoteig constant d’entrades i sortides. Els pocs vehicles que abandonen l’espai són sotmesos a controls d’alcoholèmia i drogues.
De moment, no s’han registrat incidents ni aldarulls. Algunes de les persones que s’han acostat a l’entorn de la nau asseguren que l’ambient és tranquil i que es tracta d’una festa cívica, tot i el seu caràcter il·legal.
L’alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuni, ha expressat la seva confiança que la celebració no s’allargui molts dies i que es pugui tancar sense problemes d’ordre públic.