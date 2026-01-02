Cavalcada de Reis 2026: horaris, recorreguts i novetats arreu de Catalunya
- Barcelona estrena carrosses i reforça l'espectacle amb molta dedicació al Tour de França
- Tarragona, Lleida, Girona i Igualada mantenen la tradició amb recorreguts adaptats i espais inclusius
La nit més màgica de l'any ja escalfa motors. El dilluns 5 de gener, Ses Majestats els Reis d'Orient recorreran els carrers de moltes ciutats catalanes en cavalcades multitudinàries que combinen tradició, espectacle i novetats pensades per a tots els públics.
A continuació, repassem de manera clara i visual com seran les principals cavalcades del 2026, ciutat per ciutat.
📍 Barcelona
La Cavalcada de Reis de Barcelona tornarà a ser l'espectacle de carrer més gran i participatiu de la ciutat.
- Arribada per mar 16.30 h – Arribada dels Reis al port • Rebuda institucional per part de l'alcalde, Jaume Collboni, que lliurarà la clau màgica de la ciutat
- Inici de la Cavalcada 18.00 h – Sortida des del parc de la Ciutadella
Recorregut 2026
- Av. Marquès de l’Argentera – Pg. Circumval·lació
- Pg. Colom – Monument a Colom
- Portal de Santa Madrona
- Av. Paral·lel – Ronda Sant Pau
- Mercat de Sant Antoni
- Carrer Sepúlveda (Comte Borrell / Entença)
- Av. Reina Maria Cristina
- Av. Francesc Ferrer i Guàrdia – Font Màgica de Montjuïc
Novetats destacades
Enguany, la cavalcada incorpora dues carrosses noves —una dedicada al rei Baltasar i una altra a les joguines—, així com bicicletes i bústies dels carters reials inspirades en carruatges antics. Aquest disseny connecta amb la presència del Tour de França a Barcelona, un fil narratiu que travessarà tot el seguici. No es preveuen aforaments limitats i hi haurà espais reservats per a persones amb discapacitat.
📍 Tarragona
Ses Majestats els Reis Mags també arriben la ciutat de Tarragona per portar regals a tots els nens i nenes de la ciutat i, també, als grans.
Arriben amb vaixell al barri marítim del Serrallo, i des d'allí, s'hi enfilen a les seves carrosses per passejar pels carrers principals de la ciutat fins a arribar a l'Ajuntament:
- Arribada dels Reis 18.15 h – Arribada amb vaixell al barri del Serrallo
- Sirenes del port, 21 salves pirotècniques i bengales dels patges
- Parlament de benvinguda i focs artificials
- Cavalcada 19.00 h – Inici des de la plaça dels Infants i carrer Reial
- Elements del seguici - Carrossa del Fanal de Tarragona
- Carrossa de l’Estel, la Sínia, el Dromedari, el Camell i l’Elefant
- Final 20.30 h – Arribada a la plaça de la Font
- Lliurament de les claus de la ciutat i missatge de pau del rei Melcior
📍 Lleida
La capital del Segrià viurà una cavalcada compacta i molt familiar.
Horaris
- 17.00 h – Animació a la plaça de l’Estació
- 17.30 h – Arribada dels Reis a l’estació de trens
- 18.00 h – Inici de la Cavalcada
Recorregut - Plaça Ramon Berenguer IV – Rambla Ferran – Av. Francesc Macià – Av. Blondel – Av. Madrid – Plaça Espanya – Av. Blondel
A la Paeria, a les 20.00 h tindrà lloc la salutació final i el lliurament de les claus de la ciutat. Durant el recorregut hi haurà espais inclusius degudament senyalitzats.
📍 Girona
Girona presenta canvis en el recorregut i reforça l'acte final.
- Sortida 18 h - Campament Reial al Camp de Mart (Devesa)
- Nou recorregut - Carrers Caterina Albert i Mestres Francesc Civil - Santa Eugènia – Marquès de Camps – carretera Barcelona- Álvarez de Castro – Gran Via Jaume I – av. Sant Francesc
- Tram final a peu - Santa Clara – Anselm Clavé – Francesc Eiximenis
- Arribada a la plaça de l'1 d'Octubre 20 h
Com a novetat destacada, els Reis repartiran més d'una tona de caramels —1.150 quilos— i els patges portaran torxes amb fum de colors diferenciats per a cada Rei Mag. En el tram final, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses i acabaran el recorregut a peu.
Igualada: cavalcada amb zona tranquil·la
Igualada manté una de les cavalcades més arrelades, amb inici a les 18.00 h des del passeig Verdaguer.
Des del 2023, la ciutat disposa d’una zona tranquil·la, pensada per a persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA o diversitat funcional, que permet gaudir de la festa en un entorn amb menys estímuls.
- 17.30h Recepció de les autoritats i Pregó de Ses Majestats els Reis
- 18:00h Inici de la cavalcada des del Passeig Verdaguer
Recorregut cavalcada: Passeig Verdaguer, Zona tranquil·la, Av. Montserrat, Av. de Caresmar, C/ de la Soledat, Plaça del Rei, C/ de Sant Jordi, Rambla del General Vives, Rambla de Sant Isidre, Rambla Nova, Rambla de Sant Ferran, Plaça Castells.
Campaments Reials i experiències prèvies
Paral·lelament, diverses ciutats han obert els seus Campaments Reials. Destaquen la Fàbrica de Joguines dels Reis d'Orient a la Fabra i Coats de Barcelona, la renovació del Campament Reial d'Olot, amb més espais i accessibilitat, i la Fàbrica dels Somnis de Molins de Rei, on els infants poden lliurar les seves cartes fins al 4 de gener.
Viu la Cavalcada de Reis de Barcelona a RTVE Catalunya. La nit més màgica de l'any; dilluns, 5 de gener, a partir de les 18:30h a La 1 i a RTVE Play Catalunya, i a partir de les 19:30h a La 2Cat.
