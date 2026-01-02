Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Cavalcada de Reis 2026: horaris, recorreguts i novetats arreu de Catalunya

  • Barcelona estrena carrosses i reforça l'espectacle amb molta dedicació al Tour de França
  • Tarragona, Lleida, Girona i Igualada mantenen la tradició amb recorreguts adaptats i espais inclusius
Cavalcada dels Reis a Barcelona 2025
Cavalcada dels Reis a Barcelona 2025 Ajuntament de Barcelona
Alejandro Laxio García
Alejandro Laxio García

La nit més màgica de l'any ja escalfa motors. El dilluns 5 de gener, Ses Majestats els Reis d'Orient recorreran els carrers de moltes ciutats catalanes en cavalcades multitudinàries que combinen tradició, espectacle i novetats pensades per a tots els públics.

A continuació, repassem de manera clara i visual com seran les principals cavalcades del 2026, ciutat per ciutat.

📍 Barcelona

La Cavalcada de Reis de Barcelona tornarà a ser l'espectacle de carrer més gran i participatiu de la ciutat.

  • Arribada per mar 16.30 h – Arribada dels Reis al port • Rebuda institucional per part de l'alcalde, Jaume Collboni, que lliurarà la clau màgica de la ciutat
  • Inici de la Cavalcada 18.00 h – Sortida des del parc de la Ciutadella

Recorregut 2026

  • Av. Marquès de l’Argentera – Pg. Circumval·lació
  • Pg. Colom – Monument a Colom
  • Portal de Santa Madrona
  • Av. Paral·lel – Ronda Sant Pau
  • Mercat de Sant Antoni
  • Carrer Sepúlveda (Comte Borrell / Entença)
  • Av. Reina Maria Cristina
  • Av. Francesc Ferrer i Guàrdia – Font Màgica de Montjuïc
Cavalcada BCN 2026 Ruta

Cavalcada BCN 2026 Ruta Ajuntament de Barcelona

Novetats destacades

Enguany, la cavalcada incorpora dues carrosses noves —una dedicada al rei Baltasar i una altra a les joguines—, així com bicicletes i bústies dels carters reials inspirades en carruatges antics. Aquest disseny connecta amb la presència del Tour de França a Barcelona, un fil narratiu que travessarà tot el seguici. No es preveuen aforaments limitats i hi haurà espais reservats per a persones amb discapacitat.

📍 Tarragona

Ses Majestats els Reis Mags també arriben la ciutat de Tarragona per portar regals a tots els nens i nenes de la ciutat i, també, als grans.

Arriben amb vaixell al barri marítim del Serrallo, i des d'allí, s'hi enfilen a les seves carrosses per passejar pels carrers principals de la ciutat fins a arribar a l'Ajuntament:

  • Arribada dels Reis 18.15 h – Arribada amb vaixell al barri del Serrallo
  • Sirenes del port, 21 salves pirotècniques i bengales dels patges
  • Parlament de benvinguda i focs artificials
  • Cavalcada 19.00 h – Inici des de la plaça dels Infants i carrer Reial
  • Elements del seguici - Carrossa del Fanal de Tarragona
  • Carrossa de l’Estel, la Sínia, el Dromedari, el Camell i l’Elefant
  • Final 20.30 h – Arribada a la plaça de la Font
  • Lliurament de les claus de la ciutat i missatge de pau del rei Melcior

📍 Lleida

La capital del Segrià viurà una cavalcada compacta i molt familiar.

Horaris

  • 17.00 h – Animació a la plaça de l’Estació
  • 17.30 h – Arribada dels Reis a l’estació de trens
  • 18.00 h – Inici de la Cavalcada

Recorregut - Plaça Ramon Berenguer IV – Rambla Ferran – Av. Francesc Macià – Av. Blondel – Av. Madrid – Plaça Espanya – Av. Blondel

A la Paeria, a les 20.00 h tindrà lloc la salutació final i el lliurament de les claus de la ciutat. Durant el recorregut hi haurà espais inclusius degudament senyalitzats.

📍 Girona

Girona presenta canvis en el recorregut i reforça l'acte final.

  • Sortida 18 h - Campament Reial al Camp de Mart (Devesa)
  • Nou recorregut - Carrers Caterina Albert i Mestres Francesc Civil - Santa Eugènia – Marquès de Camps – carretera Barcelona- Álvarez de Castro – Gran Via Jaume I – av. Sant Francesc
  • Tram final a peu - Santa Clara – Anselm Clavé – Francesc Eiximenis
  • Arribada a la plaça de l'1 d'Octubre 20 h

Com a novetat destacada, els Reis repartiran més d'una tona de caramels —1.150 quilos— i els patges portaran torxes amb fum de colors diferenciats per a cada Rei Mag. En el tram final, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses i acabaran el recorregut a peu.

Igualada: cavalcada amb zona tranquil·la

Igualada manté una de les cavalcades més arrelades, amb inici a les 18.00 h des del passeig Verdaguer.

Des del 2023, la ciutat disposa d’una zona tranquil·la, pensada per a persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA o diversitat funcional, que permet gaudir de la festa en un entorn amb menys estímuls.

  • 17.30h Recepció de les autoritats i Pregó de Ses Majestats els Reis
  • 18:00h Inici de la cavalcada des del Passeig Verdaguer

Recorregut cavalcada: Passeig Verdaguer, Zona tranquil·la, Av. Montserrat, Av. de Caresmar, C/ de la Soledat, Plaça del Rei, C/ de Sant Jordi, Rambla del General Vives, Rambla de Sant Isidre, Rambla Nova, Rambla de Sant Ferran, Plaça Castells.

Campaments Reials i experiències prèvies

Paral·lelament, diverses ciutats han obert els seus Campaments Reials. Destaquen la Fàbrica de Joguines dels Reis d'Orient a la Fabra i Coats de Barcelona, la renovació del Campament Reial d'Olot, amb més espais i accessibilitat, i la Fàbrica dels Somnis de Molins de Rei, on els infants poden lliurar les seves cartes fins al 4 de gener.

Viu la Cavalcada de Reis de Barcelona a RTVE Catalunya. La nit més màgica de l'any; dilluns, 5 de gener, a partir de les 18:30h a La 1 i a RTVE Play Catalunya, i a partir de les 19:30h a La 2Cat.

Es noticia: