Milers de persones donen la benvinguda el 2026 a Barcelona en una nit tranquil·la i sense incidents
- Unes 115.000 persones celebren l’arribada del 2026 a Barcelona en una festa multitudinària amb pirotècnia, música i drons
- Paral·lelament, el telèfon d’emergències 112 ha gestionat més de 6.000 trucades relacionades amb la nit de Cap d’Any
La celebració de Cap d’Any a Barcelona ha reunit unes 115.000 persones a l’avinguda Maria Cristina per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda l'any 2026, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona. L’esdeveniment, celebrat aquest dimecres a la nit, ha combinat espectacle visual i música en un format ja consolidat a la ciutat.
Un espectacle renovat amb drons i música
La celebració ha inclòs un espectacle de pirotècnia, música i drons, que enguany ha incorporat la participació del músic Marc Parrot. La producció ha anat a càrrec, un any més, de la companyia Groupe F i s’ha estructurat en quatre parts inspirades en els quatre elements: aire, aigua, terra i foc.
Un dels moments destacats de la nit ha estat la reactivació de la Font Màgica de Montjuïc, que ha tornat a brollar un Cap d’Any després de l’aturada causada per la sequera.
Milers d’avisos al telèfon d’emergències
Paral·lelament a les celebracions, el telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les nou del matí un total de 6.171 trucades per 4.358 incidents relacionats amb la nit de Cap d’Any.
Per comarques, la major part dels avisos han procedit del Barcelonès (56,49%), seguit del Vallès Occidental (11,45%) i el Baix Llobregat (8,22%). Pel que fa als municipis, Barcelona ha concentrat el nombre més alt de trucades, amb 2.158 avisos, seguida de l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Tarragona.
La franja horària amb més incidències s’ha situat entre les dues i les sis de la matinada.