El Govern destinarà prop de 23 milions fins al 2029 per finançar la justícia gratuïta
- El conveni amb l'advocacia catalana permet recuperar fins al 31% del poder adquisitiu perdut des del 2011
- El pla inclou 700.000 euros per impulsar l'ús del català en el torn d'ofici i la procuradoria
La Generalitat destinarà prop de 23 milions d'euros fins al 2029 per reforçar estructuralment el servei d'assistència jurídica gratuïta a Catalunya i millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici. L'acord, signat aquest dimarts amb el Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), permetrà al col·lectiu recuperar progressivament el poder adquisitiu perdut ara fa 14 anys | Informa: Nuria Alcalá
El conveni preveu una aportació addicional de 5,7 milions d'euros anuals durant quatre anys (2026-2029), fins a assolir un total de 22,8 milions d'euros, amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema de justícia gratuïta. Paral·lelament, el Govern també ha formalitzat el nou conveni anual del torn d'ofici per al 2026, que s'eleva fins als 74,2 milions d'euros.
Un servei clau per garantir l'accés a la justícia
El servei d'assistència jurídica gratuïta inclou, entre d'altres, l'assistència lletrada a persones detingudes, la designació d'advocats del torn d'ofici i l'acompanyament jurídic en procediments civils, penals, socials, administratius o de família, d'acord amb la normativa vigent.
La despesa queda garantida legalment mitjançant un acord de Govern de despesa plurianual, amb la voluntat de recuperar fins al 31% del poder adquisitiu perdut des del 2011 en la compensació econòmica de les actuacions professionals del torn d'ofici. En el cas concret del 2026, l'aportació addicional de 5,7 milions d'euros es canalitzarà mitjançant una addenda al conveni amb l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
Impuls al català en la justícia gratuïta
El reforç del servei també va acompanyat d'un pla específic per fomentar l'ús del català en l'àmbit de la justícia gratuïta. El Govern destinarà 700.000 euros durant el 2026 a programes adreçats tant a l'advocacia del torn d'ofici com a la procuradoria.
D'una banda, el Departament de Justícia ha renovat el conveni amb el CICAC per mantenir el programa de foment del català en les actuacions del torn d’ofici, amb una dotació de fins a 500.000 euros, que inclou complements econòmics per a escrits judicials redactats en català. De l'altra, s'ha impulsat un programa específic per a la procuradoria, dotat amb 200.000 euros, per incentivar la presentació en català d'escrits processals en procediments amb justícia gratuïta.
"Justícia per a tothom"
Durant l'acte de signatura, celebrat a la sala Torres García del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha defensat que garantir una "bona justícia" és també garantir un "bon estat del benestar" i ha reivindicat el principi de "justícia per a tothom". Illa ha qualificat l'acord de resposta a una demanda històrica per avançar cap a una justícia més eficaç.
Per la seva banda, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha subratllat que el conveni permetrà millorar les condicions d'igualtat de les persones amb menys recursos. El president del CICAC, Roger Montoliu, ha destacat el compromís ferm i polític de l'acord, avalat pels representants dels 14 col·legis d'advocats de Catalunya.