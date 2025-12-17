Enlaces accesibilidad
'Vespreig', escollida paraula de l'any 2025 en català

  • El neologisme s’imposa per votació popular per davant d’IA i neurodivergent
  • L’IEC estudiarà la seva incorporació al diccionari normatiu
Una festa a una terrassa | Europa Press
Yael Carrasco
Quan s’acosta el final d’any, arriba també el moment de fer balanç de les paraules que han marcat l’actualitat i les converses quotidianes. Termes com intel·ligència artificial, neurodivergent o crisi climàtica han estat molt presents aquest 2025, però la paraula que finalment s’ha imposat per votació popular és vespreig.

El neologisme guanyador fa referència a l’activitat de sortir al vespre a bars, terrasses o altres espais d’oci, i destaca per ser un terme àmpliament acceptat socialment i d’ús cada vegada més estès.

Un rècord de participació en la votació

‘Vespreig’ ha estat escollida paraula de l’any 2025 després de rebre 3.955 vots, el 25,6% del total. En aquesta edició s’ha registrat la participació més alta des de l’inici de la campanya, l’any 2014: 15.513 persones han votat alguna de les 10 paraules candidates.

En segona i tercera posició han quedat IA, amb 3.490 vots (22,5%), i neurodivergent, amb 1.831 vots (11,8%).

'Vespreig', escollida la paraula de l’any 2025 | Maria Huguet
Un cop coneguts els resultats, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) s’ha compromès a analitzar amb atenció especial el neologisme guanyador amb l’objectiu de valorar-ne la possible incorporació al diccionari normatiu.

Les paraules que han marcat l’any

A banda de les tres més votades, el rànquing de la campanya inclou altres termes molt vinculats al debat social i a l’actualitat:

• Salut mental (11,4%)

• Gazià / gaziana (9,4%)

• Matxa (7,8%)

• Queer (4,6%)

• Crisi climàtica (3,8%)

• Influenciador / influenciadora (1,7%)

• Dejuni intermitent (1,3%)

Guanyadores d’edicions anteriors

En edicions passades, la paraula de l’any ha estat:

• Dana (2024)

• Viralitzar i tiet/tieta (2023)

• Birra (2022)

• Negacionisme (2021)

• Coronavirus (2020)

• Emergència climàtica i animalista (2019)

• Sororitat (2018)

• Cassolada (2017)

• Vegà/ vegana (2016)

• Dron (2015)

• Estelada (2014)

