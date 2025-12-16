Tractorada contra la ZEPA del Baix Llobregat
- Unió de Pagesos protesta amb una tractorada fins a Barcelona contra l’ampliació de zones protegides que pot afectar el parc agrari del Baix Llobregat.
La tractorada convocada per Unió de Pagesos ha sortit aquest matí de Sant Boi i ha arribat a Barcelona per denunciar l’impacte de l’ampliació de zones de protecció d’aus prevista per compensar el creixement de l’aeroport. Els pagesos alerten que la mesura pot afectar greument els agricultors del Baix Llobregat.
A la protesta s’hi han sumat tractors procedents del Penedès, els Vallesos i el Maresme, en una mobilització que ha culminat a plaça Sant Jaume. Des d’allà, els pagesos han llegit un manifest i esperen ser rebuts per algun responsable del Departament d’Agricultura per traslladar les seves inquietuds.
Segons Germán Domínguez, coordinador territorial d’Unió de Pagesos, l’ampliació fins a 1.300 hectàrees posarà en “seriós perill” l’activitat agrària, ja que impedirà construir hivernacles, netejar desaigües durant l’època de nidificació —que coincideix amb la temporada més plujosa— i controlar l’excés d’aus. Tot plegat dificulta la tecnificació i la continuïtat de les explotacions.
“🚜 Els pagesos del Parc Agrari del Baix Llobregat denuncien que l'ampliació de la ZEPA no permetrà construir hivernacles o controlar l’excés d’aus | @uniopagesos @RTVECatalunya pic.twitter.com/KBfhTS93xq“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 16, 2025
Domínguez lamenta que la mesura hipoteca la viabilitat del 70% de les 250 famílies que viuen del parc agrari del Baix Llobregat, i reclama que es trobi una solució que garanteixi la compatibilitat entre protecció ambiental i activitat agrícola.