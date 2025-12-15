Enlaces accesibilidad
Catalunya registra el millor octubre en compravenda d'habitatges des del 2007

  • La compravenda d’habitatges creix un 3% a Catalunya i supera les 11.000 operacions a l’octubre
  • El total de transaccions marquen un nou rècord pel desè mes consecutiu per l’impuls de la segona mà
Al setembre es van tancar 7.864 noves hipoteques, amb un import mitjà de 186.902 euros
A l'octubre es van tancar 2.096 transaccions d’obra nova, un 5% menys que l'any 2024
Marc Guasch Ferreiro
La compravenda d’habitatges a Catalunya va assolir el millor octubre de la història amb 11.093 operacions, un 3% més interanual, segons dades de l’INE. És la primera vegada des del maig del 2007 que se superen les 11.000 transaccions en un mes.

El creixement es deu sobretot a l’impuls de la segona mà, amb 8.997 operacions (+5%), mentre que l’obra nova cau un 5%, tot i superar les 2.000 unitats per segona vegada en 17 anys.

Record de transaccions de segona mà

Les operacions d’habitatge lliure van créixer un 4,4% fins a les 10.540 transaccions, mentre que els pisos protegits van caure un 18,44% (553 operacions). El 2025 ja acumula tres rècords mensuals: juliol (10.729), setembre (9.481) i octubre (11.093), situant-se com un dels millors anys des del boom immobiliari del 2007.

Per demarcacions, Girona lidera el creixement amb un +15,72% (1.546 operacions), seguida de Lleida (+5,84%) i Tarragona (+1,16%). Barcelona registra una pujada més moderada (+0,79%) amb 7.165 transaccions. L’obra nova cau a Barcelona (-10,15%) i Tarragona (-26,81%), mentre que la segona mà creix en totes les zones, especialment a Girona (+10,33%).

En canvi, al conjunt de l’Estat, la compravenda d’habitatges va caure un 2,5% fins a 67.789 operacions. Només cinc comunitats van créixer, amb Cantàbria (+8,9%) i Andalusia (+4,1%) al capdavant. Les davallades més fortes es van registrar a Madrid (-11,7%), Balears (-11%) i Canàries (-11%), evidenciant la fortalesa del mercat català en un context de desacceleració estatal.

