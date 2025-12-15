Catalunya registra el millor octubre en compravenda d'habitatges des del 2007
- La compravenda d’habitatges creix un 3% a Catalunya i supera les 11.000 operacions a l’octubre
- El total de transaccions marquen un nou rècord pel desè mes consecutiu per l’impuls de la segona mà
La compravenda d’habitatges a Catalunya va assolir el millor octubre de la història amb 11.093 operacions, un 3% més interanual, segons dades de l’INE. És la primera vegada des del maig del 2007 que se superen les 11.000 transaccions en un mes.
El creixement es deu sobretot a l’impuls de la segona mà, amb 8.997 operacions (+5%), mentre que l’obra nova cau un 5%, tot i superar les 2.000 unitats per segona vegada en 17 anys.
Record de transaccions de segona mà
Les operacions d’habitatge lliure van créixer un 4,4% fins a les 10.540 transaccions, mentre que els pisos protegits van caure un 18,44% (553 operacions). El 2025 ja acumula tres rècords mensuals: juliol (10.729), setembre (9.481) i octubre (11.093), situant-se com un dels millors anys des del boom immobiliari del 2007.
Per demarcacions, Girona lidera el creixement amb un +15,72% (1.546 operacions), seguida de Lleida (+5,84%) i Tarragona (+1,16%). Barcelona registra una pujada més moderada (+0,79%) amb 7.165 transaccions. L’obra nova cau a Barcelona (-10,15%) i Tarragona (-26,81%), mentre que la segona mà creix en totes les zones, especialment a Girona (+10,33%).
En canvi, al conjunt de l’Estat, la compravenda d’habitatges va caure un 2,5% fins a 67.789 operacions. Només cinc comunitats van créixer, amb Cantàbria (+8,9%) i Andalusia (+4,1%) al capdavant. Les davallades més fortes es van registrar a Madrid (-11,7%), Balears (-11%) i Canàries (-11%), evidenciant la fortalesa del mercat català en un context de desacceleració estatal.