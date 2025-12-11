Enric Aragonès: “L’habitatge no es pot convertir en un actiu financer”
- El Sindicat de Llogateres reclama mesures contra l’especulació i confia en la vaga per superar els 100 vaguistes
- Aragonès alerta sobre fons que compren edificis sencers per convertir-los en coliving i pisos de luxe
Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, celebra l’aval del Consell de Garanties Estatutàries a la proposta de PSC, ERC, Comuns i CUP per regular els lloguers de temporada. Segons Aragonès, la regulació ha trigat a arribar perquè “hi ha partits que han volgut mantenir aquest forat per expulsar gent de casa seva i seguir apujant preus”.
En una entrevista a l'Edició Migdia de RNE a Catalunya, Aragonès defensa combinar dues estratègies: impulsar el mercat públic amb la construcció de nous habitatges socials i la compra d’immobles al mercat privat. A més, reclama mesures que desincentivin l’acumulació de propietats en poques mans.
“Tenim els preus regulats, però cal evitar que les ajudes acabin en mans dels rendistes. L’habitatge és per viure, no per especular.”
Aragonès recorda que a Catalunya existeix l’eina de les zones tensionades, que permet no només regular preus, sinó també aplicar mesures contra les compres especulatives de fons que adquireixen edificis sencers per destinar-los a coliving o pisos de luxe.
“S’han de limitar aquestes pràctiques. L’habitatge és per viure, no per especular, i això s’ha de traduir en mesures concretes.”
Pel que fa a la vaga de lloguers, Aragonès confia a superar els 100 vaguistes i alerta sobre la promoció de Collblanc a l’Hospitalet, que ha quedat fora de les adquisicions de la Generalitat. Els veïns continuen amenaçats d’expulsió per part de La Caixa.