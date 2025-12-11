Catalunya lidera la immigració a Espanya amb més de 129.000 nous residents
- El 2024 van arribar a Catalunya 129.030 immigrants, per davant de Madrid i Comunitat Valenciana segons l'INE
- Les dades demostren una desacceleració del ritme d'arribades, amb 16.028 immigrants menys que el 2023 a Espanya
Catalunya es consolida com la comunitat autònoma que més immigració estrangera rep. Durant el 2024, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), va acollir 129.030 nous residents. Supera Madrid (113.964) i la Comunitat Valenciana (104.776), situant-se al capdavant del rànquing estatal.
Menys arribades que l'any passat
Aquestes xifres formen part de l'Estadística de Migracions i Canvis de Residència, que indica que el saldo migratori va ser positiu a totes les autonomies. Al conjunt de l'Estat van arribar 626.268 persones, 16.028 menys que l'any anterior, confirmant una lleugera desacceleració en el ritme d'immigració.
En el cas de Catalunya, la tendència reforça el seu paper com a pol d'atracció demogràfica i econòmica. El volum d'immigrants rebuts és gairebé el doble que el d'Andalusia (67.770) i molt superior al de comunitats com Galícia (27.730) o el País Basc (23.420). Per contra, La Rioja, Cantàbria i Extremadura registren els saldos més baixos.
A més, el 2024 també va destacar per un increment en els canvis de residència dins d'Espanya: 1,75 milions de moviments intermunicipals, un 2% més que el 2023. Tot i això, el 96,8% de la població va mantenir-se al mateix municipi, evidenciant una estabilitat territorial malgrat l'augment de la mobilitat.