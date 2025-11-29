La FIL de Guadalajara rep la literatura de Barcelona amb els braços oberts
- Reuneix a 800 autors de 34 països i espera prop de 900.000 visitants
- Joan Manuel Serrat participa com a ambaixador de Barcelona i rebrà un doctorat honoris per la Universitat de Guadalajara
La 39a edició de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic, obre les portes aquest dissabte amb Barcelona com a ciutat convidada d’honor. Considerada la cita editorial més important de l’Amèrica Llatina, la FIL reunirà fins al 7 de desembre a més de 800 autores i autors de 34 països i 20 llengües diferents, amb un programa que inclou 3.000 activitats i 635 presentacions de llibres. En total, es preveu l’assistència d’uns 900.000 visitants.
La delegació barcelonina compta amb 70 escriptors en català i castellà, a més d’artistes, cineastes, companyies de dansa i teatre, i fins i tot una mostra gastronòmica. Entre les figures més esperades hi ha Joan Manuel Serrat, que participa com a ambaixador cultural de Barcelona. L’autor de 'Penélope' mantindrà un diàleg amb joves sobre la seva trajectòria artística, presentarà el llibre 'Y uno se cree' de Jordi Soler i rebrà un doctorat honoris causa per la Universitat de Guadalajara (UdeG).
El periodista libanès Amin Maalouf, Premi FIL de Literatura en Llengües Romances 2025, serà protagonista de la cerimònia inaugural i participarà en el programa 'Mil Jóvenes con…', un fòrum que reuneix estudiants per conversar sobre la seva obra i visió del món contemporani. També acudirà al festival la tan reconeguda novel·lista i activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, per primera vegada a la FIL, oferirà un encontre amb els seus lectors dins la secció FIL Pensament.
L’agenda cultural inclou també l’escriptor Eduardo Mendoza, que obrirà el Saló Literari Carlos Fuentes, la Premi Nobel de la Pau Rigoberta Menchú; el científic indi Venki Ramakrishnan, guardonat amb el Nobel de Química 2020; l’actor Richard Gere, que parlarà sobre compasió i medi ambient; i el mexicà Gael García Bernal, amb una conferència sobre audiollibres.
Altres noms destacats són la narradora uruguaiana Fernanda Trías, que rebrà per segona vegada el Premi Sor Juana Inés de la Cruz; el periodista argentí Martín Caparrós i l’escriptor cubà Leonardo Padura, que seran distingits amb el doctorat honoris causa de la UdeG. Padura presentarà també la seva nova obra 'Morir en la arena'.
Durant nou dies, Guadalajara es convertirà en epicentre mundial de la literatura i la cultura, amb Barcelona com a protagonista d’una edició que vol celebrar la diversitat de veus i disciplines artístiques.