Barcelona, convidada d'honor a la fira literària de Guadalajara
- La ciutat desplega un ambiciós programa amb arts escèniques, música, cinema, disseny, gastronomia, ciència i pensament
- Catalunya fa història a la 39 edició de la Fira Internacional del Llibre amb 119 editorials i 10 agències literàries presents
Un total de 119 editorials catalanes participen enguany en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), que se celebra fins al 7 de desembre i compta amb Barcelona com a convidada d’honor. La xifra suposa un creixement de 71 editorials respecte a l’edició del 2024, consolidant la presència catalana en un dels esdeveniments literaris més importants del món.
El pavelló de Barcelona
Un dels grans punts d’atracció de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara serà el pavelló de Barcelona, situat al vestíbul principal del recinte. Amb més de 1.000 metres quadrats, inclourà una llibreria amb 10.000 llibres vinculats a la ciutat i un auditori per a 120 persones on es desenvoluparà part del programa literari i professional.
Enguany, la capital catalana és ciutat d’honor, fet que li permet desplegar un programa cultural ambiciós sota el lema “Vindran les flors”, inspirat en Mercè Rodoreda. A més d’una extensa representació editorial, hi haurà arts escèniques, música, cinema, disseny, gastronomia, ciència i pensament, amb la presència de prop d’una setantena d’autors catalans. Figures com Eduardo Mendoza i Joan Manuel Serrat tindran un paper destacat, i cada vespre es retrà homenatge a noms clau com Carmen Balcells, Joan Brossa o Montserrat Roig.
Durant nou nits consecutives, el Foro FIL acollirà espectacles de gran format amb una oferta diversa de l’escena musical barcelonina. Hi actuaran artistes com Maria Arnal, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Queralt Lahoz, Roger Mas, Cobla Sant Jordi, Mushka, Joan Garriga i Tarta Relena, convertint la FIL en un aparador internacional de la cultura catalana.
La presència catalana al FIL
La majoria de les 119 editorials catalanes estaran presents a l’estand de la Generalitat, mentre que altres disposaran d’expositor propi. A més, s’hi sumen 10 agències literàries catalanes que treballaran al Saló dels Drets de la FIL.
L’estand institucional, sota el lema “Catalunya, terra de llibres; Barcelona, ciutat literària”, compta amb 135 metres quadrats i la col·laboració del Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana. L’objectiu és impulsar l’activitat professional i mostrar la vitalitat de la producció editorial catalana davant el mercat internacional.
Per facilitar la participació, l’Icec ha activat una línia específica de subvencions automàtiques per cobrir despeses de viatge i estada, beneficiant 91 empreses amb un import global de 263.584,63 euros. Aquesta ajuda se suma a les línies anuals d’internacionalització que, el 2024, van destinar 9,7 milions d’euros al sector del llibre, reforçant la presència de la creació en llengua catalana a l’exterior.