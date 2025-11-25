L'encariment del menú de migdia impulsa els preparats del super
- El menú de migdia de tota la vida ja costa 15,4 € de mitjana a Catalunya, un 10% més en 3 anys.
- Els plats preparats doblen vendes en 3 anys i posa en risc els petits restauradors
Els plats preparats guanyen terreny als menús tradicionals. En els últims 3 anys, la seva venda a supermercats i hipermercats s’ha doblat, una opció que aporta comoditat als consumidors que guanyen temps als tàpers fets a casa. El fenomen suposa un repte per a bars i restaurants, que veuen com cada dia perden clients i han de valorar altres formules com les del plat únic.
El menú de migdia a 15 euros
El principal factor és l’encariment del menú de migdia, que a Catalunya ja costa 15,4 € de mitjana, un 10% més en tres anys. Els restauradors ho atribueixen a l’evolució de l’IPC: només en el darrer any, els preus han pujat un 2% per l’augment del cost d’aliments com ous i carn de boví, així com l'electricitat i els salaris. Catalunya és la tercera comunitat més cara per menjar fora, darrere de les Balears i el País Basc.
Tot i això, segons Jordi Cuervas, propietari d’una cafeteria de Girona, “la gent és conscient que hem de pujar els preus, perquè també se’ls ha encarit tot a casa seva”.
El recurs del super
Segons la consultora Circana, gairebé un 20 % de la despesa en restauració ja es destina a plats preparats que en molts casos no superen els 6 euros. Un fenomen que creix per davant del menú diari, que surt per més del doble, fins i tot dels restaurants de menjar ràpid. Aquesta tendència reflecteix un canvi en els hàbits de consum i la pèrdua de poder adquisitiu acumulat en els darrers anys.
L’impacte és directe en els petits restauradors, com el Marc de Miguel, expropietari del restaurant La Fàbrica, que va veure com els nous models de consum van acabar per ofegar el seu negoci. "Cada cop que obren un d'aquests súpers amb preparats al barri, els restaurants de menú que ja van justets, acaba per palmar", ens diu.
Per adaptar-se, alguns bars i restaurants aposten per menús a domicili, buscant recuperar clients en un mercat cada cop més competitiu.