La meitat de víctimes de matrimonis forçats són menors d'edat
- Des del 2019 els Mossos d'Esquadra han detectat una dotzena d'enllaços consumats, però calculen que n'hi ha molts més de potencials
- És una pràctica considerada una forma de violència masclista, tot i que també hi ha hagut casos recents que afecten a nois
Durant els últims 5 anys s’han consumat a Catalunya una dotzena de matrimonis forçats i hi ha prop d’una vuitantena més de casos de víctimes potencials, segons dades facilitades pels Mossos d’Esquadra a l'Agència Catalana de Notícies. Des de principi d'aquest any consten 6 casos que es desglossen de la següent manera: dos matrimonis consumats i 4 en què s’ha intervingut policialment per evitar-ho.
Les xifres no inclouen el cas recent de la menor de Navarra que presumptament va ser venuda pels seus pares a canvi de diners i ampolles de whisky a una família de Mollerussa, que els Mossos faran constar com a consumat pròximament. Els matrimonis forçats són considerats una forma de violència masclista, tot i que també s'han detectat casos recents de nois obligats a contreure matrimoni sense ple consentiment.
De les darreres dades disponibles, es desprèn que en aquest tipus de delicte la majoria de víctimes potencials i consumades són nenes o dones. De fet, des del 2009, es registren només 3 casos d’homes obligats a contraure matrimoni de forma no consentida, un d'ells aquest any. Es tracta d'un jove de 27 anys que es va presentar a una comissaria dels Mossos per explicar que l'havien obligat a casar-se.
La resta, és a dir, el gran gruix, són dones. Enguany se'n comptabilitzen 5 fins a mitjans del mes d'octubre. Són una noia de 19 anys, que va denunciar el seu cas a la policia, i 4 menors d'edat, d'entre 11 i 15 anys, que són considerades víctimes potencials perquè es va poder aturar el seu enllaç gràcies a la feina de detecció i prevenció.
Les d'enguany són fins ara xifres similars a les de l'any passat, en què consten 2 matrimonis consumats i 5 situacions potencials. En aquest sentit, es pot dir que tant el 2024 com el 2025 la xifra de casos de víctimes potencials de matrimonis forçats ha estat significativament més baixa que en anys anteriors, ja que entre 2019 i 2023 se’n comptabilitzen entre una desena i una quinzena cada any.
En canvi, pel que fa a matrimonis forçats consumats, la xifra és molt més estable, i no passen de 3 cap any. A més a més, entre el 2019 i el 2021 no consta que n'hi hagués cap.
Les víctimes d’aquest delicte solen ser menors d’edat. Segons les dades dels últims 15 anys, ho són el 52,6% de tots els casos (consumats o potencials) registrats. Tot i això, el percentatge oscil·la anualment, en molts casos amb encara més pes de les víctimes menors, però també n'hi ha hagut en què el percentatge d’adults atesos supera el de menors, especialment els anys 2017 i 2018 (amb un 70% i un 67% d’adults, respectivament).
Dels 7 casos registrats l’any passat, 5 eren menors. I en el que portem de 2025 són 3 adults i 3 menors, novament sense el cas de la menor navarresa, que encara no s’ha comptabilitzat oficialment al registre.
Prevenció per detectar situacions de risc
La detecció d’aquestes situacions és molt difícil. En molts casos, particularment quan les víctimes són persones adultes, són elles mateixes que van a comissaria per denunciar la seva situació. Això ha passat enguany amb 3 persones majors d’edat que, segons els Mossos, "s’han apropat a comissaria i han dit que les volien portar al seu país per casar-les". En aquests casos es treballa amb urgència amb mesures com la retirada del passaport a la víctima i a vegades també als integrants de la família.
Entre el 2019 i el 2024, la meitat de les víctimes van comunicar elles mateixes a la policia la seva situació, mentre que en al voltant d’un 15% se'n té coneixement a través de l'entorn educatiu, i d'un altre 15%, a través dels serveis socials. Els Mossos, actuant d’ofici, en detecten un 7%, i en grau més baix hi ha la comunicació via familiars, entitats, policies locals, i l'àmbit de la salut.
En els casos no consumats, també se cita els pares com a testimonis, se'ls informa que el matrimoni forçat és un delicte, i se'ls fa seguiment sense obrir procés judicial, perquè el delicte no s’ha arribat a cometre.
De fet, en aquesta línia, fa només unes setmanes el cos de Mossos d’Esquadra ha fet una campanya divulgativa a través de tríptics i cartells repartits per totes les comissaries de Catalunya en què s'informa que els matrimonis forçats són un delicte reconegut com un tipus de violència masclista.