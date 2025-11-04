Enlaces accesibilidad
Matrimonis forçats

La Fiscalia demana 8 anys de presó per un pare que va obligar la seva filla a un matrimoni forçat al Pakistan

  • Segons ha pogut saber TVE, el ministeri fiscal l'acusa d'obligar a la seva filla a un matrimoni forçat al Pakistan ara fa 4 anys
  • Quan va tornar a Barcelona el va denunciar. L'escrit del fiscal revela l'engany i el maltractament a què la va sotmetre
Imatge de l'Anisa el dia del seu casament
Beatriz Gálvez | Carol Espona

La Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat una pena de vuit anys de presó per a un home que va obligar la seva filla, Anisa, a casar-se al Pakistan amb el seu nebot, 10 anys més gran que ella.

El seu progenitor li va assegurar que viatjaven al Pakistan per a assistir al matrimoni de la seva germana, però tot era un parany. L'home amb qui la van forçar a casar-se volia aconseguir papers espanyols casant-se amb ella i quan l'Anisa es va negar, el pare va retirar-li la documentació i el mòbil, i va amenaçar de matar-la si no acceptava casar-se amb el seu nebot.

Segons l'escrit del fiscal, al qual ha tingut accés RTVE, el pare va recórrer a la violència per aconseguir el matrimoni: "La va tirar a terra, es va posar de genolls sobre d'ella i li va posar un mocador al coll", descriu el document.

Enganys i amenaces de mort

Després d'un dur període de maltractaments i enganys, Anisa va aconseguir escapar del matrimoni. Dos anys després del casament imposat, va arribar a Barcelona i va denunciar el seu pare amb l'ajuda de l'Associació de Dones Pakistaneses del Raval.

Un jutjat pakistanès declara nul el matrimoni

El gener passat, un jutjat del Pakistan va declarar nul el matrimoni per reconèixer que havia estat imposat de manera forçada. A més, gràcies a l'associació, Anisa va poder casar-se amb l'home que realment estimava, amb qui ara té un fill.

Malgrat la seva lluita per aconseguir una vida millor, Anisa viu en la clandestinitat amb el seu marit i el seu fill, sense documents ni papers legals, a l'espera que es faci justícia i el seu pare sigui jutjat. Mentrestant, el seu entorn familiar li continua demanant que retiri la denúncia.

