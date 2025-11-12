Fiscalia dona llum verda a investigar 'Deport Them Now' per atacs racistes a Catalunya
- Els Comuns exerciran l'acusació popular en el cas contra Deport Them Now i els possibles vincles amb Vox
- Fiscalia apunta que la investigació ha d'aclarir si el grup d'ultradreta està relacionat amb atacs racistes a Catalunya
La Fiscalia contra els delictes d’odi ha avalat la investigació d’actes del grup supremacista Deport Them Now a Catalunya, previs als disturbis racistes de Torre Pacheco (Múrcia) el passat juliol. La decisió respon a la petició dels Comuns, que reclamen identificar tots els membres i aclarir la seva activitat.
Els atacs a Catalunya
Segons els Comuns, la mateixa estratègia violenta vista a Múrcia ja s’havia reproduït en diversos punts de Catalunya sense rebre la “importància política i jurídica” necessària. Entre els fets denunciats hi ha una manifestació a Mataró, una altra a Barcelona contra un centre de menors, l’atac a un kebab a Sabadell i agressions contra una mesquita a Piera i un centre de menors a Vallirana.
La Fiscalia considera que la investigació ha de seguir en el marc de la causa oberta al jutjat de Mataró, on els Comuns s’han personat com a acusació popular per garantir la seguretat ciutadana i impulsar accions contra la ultradreta violenta. També volen aclarir si hi ha vincles amb partits d’extrema dreta com VOX.
Els comuns també assenyala a Vox
"Volem saber quina ha estat l'activitat de Deport Them Now a Catalunya, quins eren els seus membre i estudiar vincles amb partits d'extrema dreta", ha insistit el diputat dels Comuns, Andrés Garcia Berrio, en una intervenció al Parlament. En aquest sentit, assegura que també els partits d'extrema dreta fan servir "missatges semblants" als de Deport Them Now per acusar determinats col·lectius de cometre delictes.
Actualment, el líder de Deport Them Now continua en presó preventiva per instigar la “cacera de migrants” a Torre Pacheco mitjançant missatges d’odi a les xarxes socials. El Ministeri Públic apunta que cal investigar si el grup està relacionat amb altres atacs racistes a Catalunya i si comet delictes d’incitació a l’odi i associació il·lícita.