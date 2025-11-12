Barcelona encén un Nadal de rècord: més llum, més mar i un arbre gegant
- La ciutat amplia Nadal al Port fins als 24.000 m² i incorpora noves activitats marítimes
- L'Ajuntament presenta candidatura per esdevenir Capital Europea de Nadal 2026
El 22 de novembre el cor de Barcelona tornarà a bategar. Una cita pels barcelonins al passeig de Gràcia amb l'encesa dels llums de Nadal i una dansa aèria per començar les festes que, un cop més, es presenten com la combinació entre emoció i creativitat.
Aquest 2025 hi ha més de 126 quilòmetres de llums, nous dissenys d’autor i més de 357 funcions d’arts de carrer a la plaça Catalunya.
Les corals, com a fil conductor
La música té un paper central. El programa Sons de Ciutat portarà 45 concerts a places i mercats entre el 12 de desembre i el 4 de gener, amb estils que van del jazz a la rumba, el pop o la clàssica.
Hi haurà també 10 actuacions de corals infantils de Barcelona que interpretaran la 'Un cor que batega', entre d'altres, els dies 20 i 21 de desembre.
A més a més, el Cantagran, dedicat 'A la ciutat', reunirà cors de persones grans a L'Auditori el 22 de desembre. Aquest 2025 s'ha optat per un concert de cors amb persones voluntàries de més de 60 anys que s'hi han inscrit voluntàriament.
Al seu torn, el Concert de Nadal de l’Orfeó Català tindrà lloc al Pla de la Seu, davant de la catedral de Barcelona, el 29 de desembre, amb un repertori de nadales catalanes i internacionals.
El pessebre tradicional, el triple de gran
La màgia arriba a la plaça Sant Jaume amb el pessebre tradicional, que torna a exhibir-se portes endins, però que serà tres vegades més gran que en l'edició anterior, passant dels 24 als 70 m².
Enguany s'incorpora també una "intervenció lumínica" conjunta entre Ajuntament i Generalitat que reinterpretarà la iconografia nadalenca amb arts digitals.
Un avet gegant a passeig de Gràcia
Barcelona s'hi suma a la moda dels arbres de Nadal gegants com Badalona o Vigo. Tindrà 12 metres d'alçada i estarà coronat per una rèplica de l'estrella de la Sagrada Família.
Estarà col·locat als Jardinets de Gràcia, al costat de la Casa Seat, entre passeig de Gràcia i Diagonal. Pretén donar la benvinguda a l'Any Gaudí 2026 i celebrar la Declaració de Barcelona com a Capital Mundial del Disseny i l'Arquitectura.
La plaça de Sant Jaume també llueix un avet ofert per Mercabarna que tindrà 15 metres d'alçada. Estarà decorat amb una ornamentació inspirada en els elements presents a la il·luminació nadalenca de la plaça, com estrelles, llaços i boles.
Nadal al Port més extens i activitats marítimes
Nadal al Port creix fins als 24.000 m², el doble que en la seva primera edició, i presenta una oferta d’activitats renovada del 28 de novembre al 6 de gener, per apropar la vida marítima a la ciutadania.
Entre les novetats, hi haurà batejos de vela gratuïts, visites guiades a un vaixell de Salvament Marítim, i espais dedicats a la sostenibilitat i la integració social.
A més a més, estrena una estrella lluminosa de 17 metres al Portal de la Pau, un dels símbols visuals d'enguany al Port Vell. El Circ Històric Raluy obrirà les portes amb l’espectacle 'Terra', i el vaixell Santa Eulàlia acollirà la bústia reial per als més petits.
Comiat de l'Any i Reis
El Cap d’Any a Maria Cristina, dirigit pel músic Marc Parrot, combinarà instruments tradicionals, drons, pirotècnia i la Font Màgica de Montjuïc, en un espectacle que vol simbolitzar la unió entre passat i futur.
La nit del 5 de gener Barcelona rebrà Ses Majestats amb l'arribada per mar al Portal de la Pau i la tradicional Cavalcada de Reis.
Barcelona vol ser Capital Europea de Nadal
Jaume Collboni ha presentat la candidatura perquè la ciutat esdevingui 'Capital Europea de Nadal 2026', una distinció promoguda per la Unió Europea que reconeix els models de celebració nadalenca inspiradors per a altres ciutats.
Segons l’Ajuntament, la proposta “posa en valor un model que combina tradició i innovació”, amb pessebres, fires i mercats que conviuen amb instal·lacions de llum, tecnologia i la implicació del comerç i la ciutadania.
El veredicte del jurat es farà públic a finals de novembre, i la ciutat guanyadora recollirà el guardó el 13 de desembre a Vilnius, Lituània.