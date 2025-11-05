El Govern activa l’alerta per pluges torrencials
- Protecció Civil envia un missatge ES-Alert a les zones de Tarragona i Barcelona en alerta
- El Govern activa durant tota la nit un centre de control per prendre noves mesures si l'episodi empitjora
El Govern demana extremar les precaucions davant l’arribada d’un episodi de pluges torrencials que afectarà pràcticament tot el territori. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha recomanat evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rieres ni barrancs, especialment en zones com el litoral i prelitoral, on es preveuen les precipitacions més intenses.
Alertes als mòbils
A les 21.00 hores s’ha enviat una alerta mòbil a les comarques afectades, a les Terres de l'Ebre. Posteriorment, ha anat arribant a la resta de comarques en alerta. A Barcelona s'ha fet sentir a les 21:45.
Parlon ha demanat especial precaució en vies com l’AP-7, la N-340, la C-31 i la C3-2, i ha advertit que si un vehicle està aparcat en una riera, cal retirar-lo abans que comenci a ploure amb intensitat. Un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora.
“🚨 @emergenciescat envia un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials a les zones de Catalunya en alerta pluges torrencials.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 5, 2025
👉 El Govern activa durant tota la nit un centre de control per prendre noves mesures si l'episodi empitjora | @RTVECatalunya pic.twitter.com/zCKxCtFAvF“
Pluges de més de 50 litres
Segons la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, les pluges seran intenses però breus, amb una previsió de fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora.
Aquest dimecres a la tarda, les precipitacions s'han concentrat a l'Aragó, però rapidament arribaran a les Terres de l’Ebre durant la matinada i es desplaçaran cap a les comarques de Barcelona entre les 8 i les 10 del matí, on podrien superar els 50 litres per metre quadrat.
“La previsió del Temps a #ElVespre #La2Cat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 5, 2025
⛈️ Un front de xàfecs s'aproxima amb celeritat
📲 https://t.co/ZXaiRoTmu6 pic.twitter.com/w46XOHRxNZ“
A partir del migdia, les pluges es desplaçaran cap a Girona, especialment a l’extrem nord, litoral i prelitoral. També s’espera la primera nevada de la temporada, amb una cota que baixarà fins als 1.800 metres, i ratxes de vent de fins a 60 km/h. El Cecat mantindrà un monitoratge constant durant la nit per adaptar les mesures si la situació empitjora.