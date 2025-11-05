L'activitat dels creuers a Barcelona va generar 1.200 milions d'euros el 2024
- Un estudi de la UB revela que la facturació mitjana diària ascendeix als 3,4 MEUR
- Els autors de l’estudi remarquen que el creuerista és el turista que més gasta, amb fins a 307 € al dia
Fins a 9.500 persones van aconseguir feina a Catalunya gràcies a l'activitat dels creuers al Port de Barcelona. Així ho recull un estudi de la Universitat de Barcelona anomenat Impacte econòmic de l’activitat creuerista a Barcelona, que també informa dels 1.236 milions d'euros en ingressos que va recaptar el conjunt de la comunitat l'any passat gràcies al sector.
Si acotem les dades a Barcelona, la capital catalana concentra el 70% de l'impacte econòmic dels creuers. Això es tradueix en 855 MEUR, 498 milions de contribució al PIB i 6.700 llocs de feina el 2024.
D'altra banda, la mitjana diària en ingressos per la ciutat va ascendir a 2,3 milions d'euros, davant els 3,4 milions diaris al conjunt de Catalunya.
El creuerista, el turista que més gasta
Els autors de l’estudi han remarcat que la presència d’aquest turista és “especialment rellevant” perquè és el que més gasta, amb fins a 307 euros al dia. A més, Espanya és el segon país més rellevant entre els creueristes amb un 20,3% seguit del Regne Unit amb un 8,5%.
Així mateix, un terç dels creueristes de port base, aquells que embarquen i desembarquen a la ciutat, provenen d’Amèrica del Nord, especialment dels Estats Units, que representen un 28,5% del total i que triplica la dada de turistes vacacionals del país, que és del 9%.
Per altra banda, els turistes de trànsit, és a dir, els que no pernocten a la ciutat, tenen una despesa molt inferior, entre 40 i 77 euros per dia, i en aquest grup destaquen els italians i alemanys. Segons una enquesta elaborada per Turisme de Barcelona, els que pernocten a la ciutat són el 21,4% del total de creueristes, és a dir, uns 600.000.
Són el 4,5% dels turistes i aporten el 9,1% dels impostos
Un dels factors que han destacat els autors de l’informe és la recaptació fiscal. “Per cada creuerista que va arribar a Barcelona el 2024 de mitjana es va facturar 463 euros”, ha dit Jordi Suriñach, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona.
En aquest sentit, han afirmat que els creueristes aporten el 9,1% dels impostos dels turistes a Barcelona encara que representen el 4,5% del total de visitants, és a dir, dupliquen l’aportació respecte al pes que tenen.
Per la seva banda, el director de l’Associació de Línies Internacionals de Creuers (CLIA) a Espanya, Alfredo Serrano, ha defensat que els creuers representen l’1% de la flota mundial, però “són amb diferència” el sector “més avançat” en tecnologies per al respecte ambiental i amb la descarbonització.