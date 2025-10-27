El CosmoCaixa de Barcelona acull un mamut llanut de 50.000 anys
- El mamut fa exactament 6 metres de llargada i 3,5 metres d’alçada
- Els visitants podran veure el fòssil i participar en la tria del seu nom
Un esquelet complet de mamut llanut de Sibèria, d’entre 40.000 i 50.000 anys d’antiguitat, ha arribat al Museu de la Ciència CosmoCaixa per quedar-s’hi de forma permanent. L’exemplar, originari de la regió de Tiumén (Rússia), mesura 6 metres de llargada i 3,5 metres d’alçada. El seu estat de conservació i la capacitat de sostenir-se el fan únic, segons Javier Hidalgo, responsable d’Exposicions i Activitats de Ciència de la Fundació “la Caixa”.
Una estrella de la sala Univers
El fòssil es presentarà a la sala Univers del museu i permetrà als visitants descobrir més sobre la vida i l’extinció dels mamuts llanuts. El director del CosmoCaixa, Valentí Farràs, ha qualificat l’exemplar com una de les estrelles de la col·lecció i una peça clau per explicar la història de la humanitat.
Troballa i reconstrucció excepcionals
L’esquelet es va reconstruir a partir de restes originals trobades a Tiumén el 2017, després d’un episodi de pluges que va descobrir els fòssils en el permagel. Una empresa estatunidenca es va encarregar de la importació i el muntatge, i la pandèmia va facilitar la compra per part del CosmoCaixa, ja que molts museus van romandre tancats.
El públic escollirà el seu nom
Els visitants podran participar en la tria del nom del nou mamut, fent-lo més proper i entranyable. Aquest fòssil itinerant ja havia recorregut diversos CaixaForum d’Espanya, amb més de 308.000 visites, i ara es converteix en un nou atractiu permanent del museu, juntament amb altres animals prehistòrics com el tatú gegant Holmesina o la mustela Eversmannii.