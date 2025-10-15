La inflació repunta al 2,6% a Catalunya al setembre
- L'IPC de setembre escala dues dècimes impulsat per l'encariment de carburants i electricitat
- Els preus augmenten per quart mes consecutiu, tot i que encara es troben per sota la mitjana espanyola
L’Índex de Preus al Consum (IPC) va pujar dues dècimes a Catalunya durant el setembre, situant la variació anual en el 2,6%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. És el quart mes consecutiu d’augment de preus, tot i que Catalunya es manté quatre dècimes per sota de la mitjana espanyola, que ha arribat al 3%, impulsada pel transport i l’habitatge | Informa: Climent Sabater
A escala estatal, la inflació ha assolit el nivell més alt de l’any, igualant el registre de febrer. El descens més moderat dels carburants i de l’electricitat respecte al setembre de 2024 ha contribuït a aquest repunt. En canvi, la variació mensual a Espanya ha estat del -0,3%, per la baixada dels paquets turístics i del transport aeri, mentre que el vestit i calçat han pujat un 2,5% amb l’arribada de la tardor.
Escalada de l'electricitat i descens de l'oli
A Catalunya, la variació mensual ha estat del -0,5%, contrastant amb l’augment del 2% registrat a l’agost. Els sectors amb més increment de preus han estat l’habitatge, aigua, electricitat i combustibles amb un 5,2%, i les begudes alcohòliques i el tabac amb un 4,1%. Els aliments i begudes no alcohòliques han pujat un 2,5%, mentre que l’ensenyament ha registrat un augment de 3,7%.
Tot i l’augment general, alguns productes han baixat de preu. L’oli d’oliva s’ha abaratit més d’un 30% en un any, mentre que altres com el cafè, el cacau i els ous s’han encarit, aquests últims gairebé un 20%. L’economista Josep Soler, de l’Associació d’Assessors Financers (EFTA), alerta que aquesta evolució pot indicar que Catalunya perd pistonada respecte a altres territoris com Madrid, Euskadi o València.