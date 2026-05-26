Recetas fáciles y rápidas para niños: Hamburguesa de salmón
- Una hamburguesa diferente, sana y perfecta para los más peques
- Cada martes, un nuevo episodio y una nueva receta de 'El Método Delicious' en RTVE Play y 'EN PLAY'
Encontrar recetas fáciles, nutritivas y rápidas no siempre es sencillo en el día a día. En el programa de esta semana de 'El Método Delicious' te proponemos elaboraciones muy simples pensadas para los más pequeños de la casa, ideales también para involucrarlos en la cocina y hacerles partícipes del proceso.
Estas hamburguesas de salmón son un básico perfecto para tener siempre en el congelador. Una forma sabrosa, ligera y muy práctica de incorporar pescado en la dieta de tus peques. Además, se trata de una receta sin gluten y sin lácteos, lo que la convierte en una opción versátil y apta para distintas necesidades alimentarias.
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Si quieres hacer un menú completo con tus peques en la cocina, te dejamos aquí la recomendación perfecta para el postre: Galletas de avena, plátano y coco.