Recetas fáciles y rápidas para niños: Hamburguesa de salmón

Encontrar recetas fáciles, nutritivas y rápidas no siempre es sencillo en el día a día. En el programa de esta semana de 'El Método Delicious' te proponemos elaboraciones muy simples pensadas para los más pequeños de la casa, ideales también para involucrarlos en la cocina y hacerles partícipes del proceso.

Estas hamburguesas de salmón son un básico perfecto para tener siempre en el congelador. Una forma sabrosa, ligera y muy práctica de incorporar pescado en la dieta de tus peques. Además, se trata de una receta sin gluten y sin lácteos, lo que la convierte en una opción versátil y apta para distintas necesidades alimentarias.

El Método Delicious: Receta de hamburguesas de salmón El Método Delicious: Receta de hamburguesas de salmón Ingredientes Preparación 550 g de salmón fresco

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

1 huevo M

1 cucharada de harina de avena

Aceite de oliva virgen extra

Orégano Primero hay que preparar el salmón para poder procesarlo. Quitar las espinas y la piel y trocear. No hace falta que sean trozos muy pequeños. Después, triturar el salmón en una procesadora. Es importante ir moviendo el salmón para que se trocee en partes iguales. Una vez troceado, apartar a un bol. Picar la cebolla y el ajo en la procesadora y añadir al salmón. Añadir el huevo y la harina de avena para dar consistencia para dar consistencia a la mezcla. Bolear la mezcla para dar forma a las hamburguesas. Llevar a la sartén con fuego medio y dorar cuatro minutos por cada lado Sazonar al gusto con orégano. En caso de querer adaptar esta receta a un público adulto añadir alcaparras, sal, soja e hinojo a la mezcla.

Si quieres hacer un menú completo con tus peques en la cocina, te dejamos aquí la recomendación perfecta para el postre: Galletas de avena, plátano y coco.