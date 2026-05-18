El revés de Ronald Araújo a Broncano con la pregunta del dinero: "Puedes trabajar para mí" | La Revuelta

En poco más de dos años, Ronald Araújo pasó de seguir jugando en Rivera, su ciudad natal en Uruguay, a fichar por el Barça B. Desde entonces, en menos de una década, ha pasado a convertirse en uno de los capitanes del primer equipo y uno de los veteranos. Un “caso raro” de crecimiento fulgurante que generaba grandes expectativas a David Broncano a la hora de formular Las preguntas clásicas, en especial la del dinero. Pero el central culé sorprendió al presentador con una oferta digna de un futbolista, asegurando que podría costear su salario si trabaja para él tras el fin de La Revuelta.

No fue el único troleo del jugador uruguayo a Broncano. El invitado recordó también al presentador que su Atleti ha cerrado otra temporada sin ningún título, puso a prueba su puntería con el balón y le regaló una camiseta del Barça con el nombre de su rival por las audiencias: “Pensaba que venía al programa número 1. La próxima vez, te traigo la camiseta con el 2”.

Una anécdota de prejuicios y un posible fichaje Ronald Araújo llegó a las categorías inferiores del F.C. Barcelona con 19 años y, aunque solo ha ido al cine una vez en su vida, una de sus primeras compras con el sueldo de futbolista profesional en España fue una televisión: “Dame la más grande que tengas”, dijo al llegar a la tienda, a lo que el vendedor le advirtió que eran “bastante caras, 4.000 euros”. Una reacción en la que el defensor uruguayo considera que hubo “un poco de prejuicio”, y que se convirtió en sorpresa cuando liquidó la cuantía al momento. Esta anécdota, unida a que Araújo se considera “cuidadoso con la plata”, hacía presagiar un dato impactante en su respuesta a la pregunta de David Broncano sobre el patrimonio de sus invitados. Pero el charrúa demostró su capacidad para el contraataque esquivando la pregunta con una contraoferta: “Dentro de dos años, podemos hablar y puedes trabajar para mí. Y con el mismo contrato”, planteaba el futbolista.