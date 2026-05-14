La geolocalización permanente: ¿herramienta de seguridad o vigilancia social?

La pregunta ya no es "¿dónde estás?", sino "¿por qué tu chincheta lleva diez minutos parada en esa calle?". En el último programa de El Recreo, la periodista Ángela Fernández ha analizado una realidad tecnológica que divide a los usuarios: la ubicación permanente compartida. Lo que nació como una función para localizar dispositivos perdidos se ha transformado en una práctica social que pone a prueba los límites de la privacidad.

El fin del "derecho al extravío" En la mesa junto a Valeria Ros, David Andújar y Arnau García, se ha planteado el dilema de si estas herramientas son un mecanismo de auxilio o una forma de control. Ángela Fernández ha explicado que, para ella, es una cuestión de tranquilidad frente a posibles riesgos: "Desde que tengo cuatro años, pienso que me van a secuestrar", confesaba para justificar su uso. La charla dejó momentos de humor cuando David Andújar señaló la confusión inicial de Valeria Ros, quien creía que se trataba simplemente de enviar la ubicación por mensajería. "No, churri, no es lo de WhatsApp. Es que en el móvil tú puedes tener puesto permanentemente... dónde estoy yo en cada momento", le aclaraba el equipo ante la incredulidad de la colaboradora, que respondió tajante: "¿Tú lo activas? ¿Estás loca?".

El rastreo involuntario: el caso del AirTag El debate subió de tono al abordar el uso de localizadores físicos. Arnau García compartió una experiencia personal que ilustra los riesgos de esta tecnología, relatando cómo él y su mujer descubrieron que estaban siendo seguidos por un dispositivo: "Apareció una notificación en el teléfono de mi mujer de que teníamos un tag de estos que nos estaba siguiendo... ¡y mi suegra había puesto uno en el coche!". Esta anécdota sirvió para reflexionar sobre cómo el control familiar, incluso bajo el pretexto de "si roban el coche o cualquier cosa", puede resultar invasivo.