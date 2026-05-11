'Los conciertos de La 2' hoy: programación, horarios y artistas del 15 al 17 de mayo

Sábado 16 de mayo

El sábado 16 de mayo a las 8 de la mañana, ‘Los conciertos de La 2’ emite el concierto que la Orquesta Sinfónica RTVE ofreció el pasado 10 de abril en el Teatro Monumental dirigido por el violinista, violista y director de orquesta lituano Julian Rachlin, quien también es el solista del Concierto para violín y orquesta en Mi menor de Felix Mendelssohn. Este es el último concierto del compositor alemán y se mantiene, desde su creación, como un pilar fundamental del repertorio para violín. Es considerado uno de los "Cinco Grandes" conciertos para este instrumento junto a los de Beethoven, Brahms, Bruch y Tchaikovsky.

A continuación, la Orquesta RTVE aborda, bajo la batuta de Julian Rachlin, la Sinfonietta nº 1 Op. 41 del compositor y pianista soviético de origen judeo polaco Mieczyslaw Weinberg. Terminada en 1948, es una de las piezas más populares de Weinberg, y fue escrita durante la campaña antiformalista de Stalin, en la que se exigía música más "accesible" y fue elogiada por las autoridades soviéticas por su "brillantez" y carácter popular.

El concierto concluye con Las estaciones Op. 67 del compositor ruso Aleksandr Glazunov, un ballet inspirado en el ciclo anual de la naturaleza. Este ballet alegórico en un acto es una de sus obras más populares de Glazunov y un ejemplo brillante del estilo sinfónico del ballet ruso de finales del siglo XIX.

La obra fue compuesta originalmente para el Ballet Imperial Ruso y se estrenó en el año 1900 con la célebre coreografía del legendario Marius Petipa, quien también colaboró con Tchaikovsky en El Cascanueces y La Bella durmiente.

Julian Rachlin

La carrera de Julian Rachlin es una historia poco común de evolución artística: pasó de ser uno de los niños prodigio más famosos del mundo a convertirse en un músico multidimensional consumado en la cima de su profesión. Desde que debutó con la Orquesta Filarmónica de Viena y Riccardo Muti con solo 14 años (el solista más joven de la historia en actuar con la orquesta), durante casi cuatro décadas ha cautivado al público de todo el mundo como violinista de gran profundidad expresiva y brillantez técnica, al tiempo que se ha forjado una reputación estelar como director de orquesta, director artístico e innovador creativo.

Domingo 17 de mayo

‘Los Conciertos de La 2’ emite este domingo la segunda parte del concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE grabado el 7 de febrero de 2025 en el Teatro Monumental correspondiente al XXV Ciclo de Jóvenes Músicos, que fue el concierto de galardonados del Concurso Juventudes Musicales de España, dirigido por el cordobés David Fernández Caravaca. En esta ocasión interpretan la Sinfonía número 3 en La menor Op. 56 “Escocesa”, del compositor alemán Felix Mendelssohn, compuesta entre 1829 y 1842, cuya partitura está dedicada a la Reina Victoria. Inspirada por un viaje a Escocia, destaca por su atmósfera romántica, melancólica y paisajes sonoros inspirados en ruinas y castillos, no tanto en el folklore popular.

David Fernández Caravaca es uno de los principales exponentes de la nueva generación de jóvenes directores de orquesta españoles, habiendo resultado ganador de la primera edición del Concurso de Dirección de Orquesta de Juventudes Musicales de España, celebrada en febrero de 2023 en Valladolid.

Viernes 15 de mayo

Previamente, el viernes 15 de mayo, (madrugada del sábado) en La 2, Las noches del Monumental ofrece el programa titulado Javier Sánchez Cuarteto Confía, en el que el guitarrista y compositor extremeño Javier Sánchez junto con el pianista David Sancho, el bajista Ander García y el batería Gonzalo Maestre, ofrece un programa musical de composiciones propias que reflejan el compromiso con la autenticidad y la innovación.

Javier Sánchez

El etremeño Javier Sánchez, natural de Plasencia, es varios músicos a la vez y muchos guitarristas al mismo tiempo: ya sea desde su pasado heavy, su faceta de solista de gypsy jazz, su fama de extraordinario improvisador de jazz, también la de compañero de banda de artistas comerciales o su cara menos conocida pero prometedora de compositor y arreglista. A lo largo de su carrera ha colaborado en giras y grabaciones de numerosos grupos o artistas como Raphael, Malú ó Melendi y actualmente es integrante de distintas formaciones de Jazz, entre ellas un dúo con la cantante Verónica Ferreiro, el quinteto ‘Nostalgia cubana’ del aclamado saxofonista Ariel Bringuez o el cuarteto de gypsy jazz Menil, con quién ha tocado en muchos festivales y galas nacionales.