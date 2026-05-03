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Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 4 de mayo: Victoria tenía un oscuro secreto

Victoria, la artífice de una maldad
Victoria, la artífice de una maldad t
RTVE

Esta semana, los secretos que salen a la luz revuelven el valle: Victoria protagoniza una trama llena de maldad, Alejo da un inesperado paso adelante frente a su tía y Leonor pone en marcha una sospechosa investigación acerca de Adriana.

Capítulo 407 del lunes 4 de mayo 

Hernando sigue sospechando del comportamiento de Victoria, quien, a su vez, se enfrenta a una Bárbara que le exige la verdad tras su mal comportamiento hacia Adriana. La Salcedo, en un arrebato, se dispone a sincerarse con su sobrina. 

Atanasio, preocupado, irá a buscar a Benigna

Atanasio, preocupado, irá a buscar a Benigna RTVE

Capítulo 408 del martes 5 de mayo 

Enriqueta vuelve a presionar a Alejo que, atormentado por la culpa, lucha contra la tentación de confesar. Mientras, Leonor trata de sacar información sobre el parto de Adriana, llegando a preguntar hasta a Pedrito. ¿A qué se debe su incesante curiosidad? 

Victoria se muestra vulnerable con Bárbara

Victoria se muestra vulnerable con Bárbara RTVE

Capítulo 409 del miércoles 6 de mayo 

Hernando le pide a José Luis que olvide sus problemas con el duque y se centre en averiguar qué ocultan Dámaso y Victoria. En la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven su felicidad, en un momento de intimidad, mientras, en palacio, una horrible verdad cambiará para siempre el destino de la pareja. 

Benigna protagoniza una horrible verdad

Benigna protagoniza una horrible verdad RTVE

Capítulo 410 del jueves 7 de mayo 

Varias triquiñuelas en la cocina le valen a Amadeo una respuesta por parte de Braulio y del mismísimo don Hernando, para pasmo de todos. Además, Leonor recibe los consejos de Enriqueta, que por fin consigue quebrar a Alejo. ¿Es el fin del más pequeño de los Gálvez de Aguirre? 

Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta

Alejo se quiebra frente a su tía Enriqueta RTVE

Capítulo 411 del viernes 8 de mayo 

Alejo confiesa haber matado a Domingo en defensa propia, pero oculta algo más. Más tarde, Enriqueta lo acorrala con preguntas sobre Evaristo y Luisa escucha lo peor. En cuanto a María y Leonor, nadie las encuentra por palacio. ¿Qué les habrá pasado? 

Rafael deja a María con Leonor

Rafael deja a María con Leonor RTVE

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