Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 4 de mayo: Victoria tenía un oscuro secreto
- Victoria se revela como artífice de una maldad y Alejo hace una confesión inesperada
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Esta semana, los secretos que salen a la luz revuelven el valle: Victoria protagoniza una trama llena de maldad, Alejo da un inesperado paso adelante frente a su tía y Leonor pone en marcha una sospechosa investigación acerca de Adriana.
Capítulo 407 del lunes 4 de mayo
Hernando sigue sospechando del comportamiento de Victoria, quien, a su vez, se enfrenta a una Bárbara que le exige la verdad tras su mal comportamiento hacia Adriana. La Salcedo, en un arrebato, se dispone a sincerarse con su sobrina.
Capítulo 408 del martes 5 de mayo
Enriqueta vuelve a presionar a Alejo que, atormentado por la culpa, lucha contra la tentación de confesar. Mientras, Leonor trata de sacar información sobre el parto de Adriana, llegando a preguntar hasta a Pedrito. ¿A qué se debe su incesante curiosidad?
Capítulo 409 del miércoles 6 de mayo
Hernando le pide a José Luis que olvide sus problemas con el duque y se centre en averiguar qué ocultan Dámaso y Victoria. En la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven su felicidad, en un momento de intimidad, mientras, en palacio, una horrible verdad cambiará para siempre el destino de la pareja.
Capítulo 410 del jueves 7 de mayo
Varias triquiñuelas en la cocina le valen a Amadeo una respuesta por parte de Braulio y del mismísimo don Hernando, para pasmo de todos. Además, Leonor recibe los consejos de Enriqueta, que por fin consigue quebrar a Alejo. ¿Es el fin del más pequeño de los Gálvez de Aguirre?
Capítulo 411 del viernes 8 de mayo
Alejo confiesa haber matado a Domingo en defensa propia, pero oculta algo más. Más tarde, Enriqueta lo acorrala con preguntas sobre Evaristo y Luisa escucha lo peor. En cuanto a María y Leonor, nadie las encuentra por palacio. ¿Qué les habrá pasado?