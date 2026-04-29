Chaplin rodó 'Tiempos modernos' aterrado por una sola cosa: su propia voz
- La película que Chaplin tardó cinco años en hacer y que Hollywood esperaba con escepticismo cumple 90 años
Charles Chaplin grabó su voz durante 72 horas seguidas. Quería saber cómo sonaba. Y cuando lo oyó, tomó una decisión: Charlot, el vagabundo que le había dado la fama, seguiría en silencio. Corría 1934, el cine sonoro llevaba siete años arrasando con todo y él era ya el último gran director mudo de Hollywood. Tiempos modernos, estrenada el 12 de febrero de 1936, hace ahora 90 años, iba a ser su respuesta. No una rendición, sino un acto de resistencia.
El documental francés Los tiempos modernos de Chaplin, dirigido por Grégory Monro y producido por Temps Noir y ARTE France, descompone en 54 minutos escena a escena cómo Chaplin convirtió una fábrica devoradora de hombres en la crítica más feroz al capitalismo industrial que había visto Hollywood. Material de archivo restaurado, análisis secuencial y testimonios de quienes lo conocieron de cerca en el documental de La Noche Temática.
“Solo podían hablar las máquinas“
"Con Chaplin solo podían hablar las máquinas", señala el documental al analizar una de las decisiones más audaces de la película: en un Hollywood que premiaba el diálogo, Tiempos modernos reservó la voz a los jefes, a los altavoces de control y al aparato que promete alimentar a los obreros sin que paren de trabajar. Chaplin nunca cedió la voz a su personaje. Se la reservó a las máquinas y a los que las controlaban.
El niño pobre de Londres
Su hijo Sydney Chaplin recuerda en el documental que su padre "era un hombre tremendamente melancólico" y que cada gran éxito lo hundía en la misma pregunta: ¿qué voy a hacer ahora?. El periodista Alistair Cooke lo explica así: Chaplin nació apenas 19 años después de la muerte de Dickens, en los mismos suburbios de Londres, y conocía de primera mano lo que era no tener nada. "El no tener dinero es humillante", admitió el propio director. Esa memoria fue el motor de Tiempos modernos.
“Toda vida es controvertida. Sin controversia no tiene ningún valor“
"Toda vida es controvertida. Cualquier tipo de humor es controvertido. No tiene ningún valor si no hay controversia", advirtió Chaplin. El precio llegó antes del estreno: dos semanas antes, los censores del código Hays le exigieron cortar varias escenas, un gorgoteo indecoroso, un primer plano de ubres de vaca, una actitud demasiado afectada. Chaplin negoció lo mínimo y mantuvo lo esencial.
El último vagabundo
El estreno, el 12 de febrero de 1936 en Hollywood Boulevard, fue un éxito. Pero Tiempos modernos marcó un antes y un después: fue la última aparición de Charlot en la gran pantalla y el punto de partida de un Chaplin abiertamente político. En 1940 estrenó El gran dictador, su primera película sonora, con un mensaje inequívocamente antifascista en un momento en que Estados Unidos dudaba si entrar en la guerra. La reacción fue inmediata. Acosado por el FBI y señalado de simpatías comunistas, fue expulsado de Estados Unidos en 1952. Pero la película quedó. Noventa años después, nadie que la vea duda de que valió la pena.