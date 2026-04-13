La Pasión según San Mateo, de Bach, el sábado 18 de abril en Los conciertos de La 2

Sábado 18 abril

El sábado 18 de abril a las 8 de la mañana en La 2, concierto A15 de temporada de la Orquesta y Coro RTVE con la primera parte de La Pasión según San Mateo, BWV 244 de Johann Sebastian Bach bajo la batuta del director titular de la Orquesta RTVE Christoph König. Concierto grabado el 27 de marzo de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid. La obra cuenta con las voces de Lucía Martín-Cartón (soprano), Lucía Caihuela (mezzosoprano), Juan Sancho (tenor), Ferrán Albrich (barítono),Lluis Arratia (barítono), Esmeralda Espinosa (mezzosoprano), Miguel Ángel Ariza (tenor) y Juan Antonio Díaz (barítono) quienes darán vida a los diferentes personajes que intervienen en el relato de la Pasión. La orquesta cuenta con la colaboración del organista y clavecinista Daniel Oyarzabal. También participa el Coro de niños de la Comunidad de Madrid, con su directora Ana Fernández Vega. Marc Korovitch es el director titular del Coro RTVE.

Pese a su actual estatus de obra maestra y ser considerada hoy una de las cumbres de todo el repertorio clásico, la Pasión según San Mateo cayó en el olvido durante décadas tras la muerte de su autor. No fue hasta 1829, exactamente cien años después de su estreno, cuando el compositor Felix Mendelssohn la rescató y reestrenó, iniciando así el redescubrimiento histórico de la música de Bach para el mundo moderno.

Los cantantes solistas de La Pasión según San Mateo

Domingo 19 de abril

El domingo 19 de abril, a las 8:30 en La 2, tercer concierto del XXVI Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE, con el Triple Concierto para violín, violonchelo y piano en Do mayor de Ludwig van Beethoven. Dirige la Orquesta Sinfónica RTVE el maestro Javier Huerta. Son los solistas de este concierto el violinista Miguel Muñiz, la chelista Eva Arderius y la pianista Laura Ballestino.

Tres obras forman el tercer concierto del Ciclo de Jóvenes músicos consta interpretadas por jóvenes galardonados en el Concurso Juventudes Musicales de España 2023. Este sábado Los conciertos de La 2 emite la primera de ellas, el Triple Concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, Op. 56 de Ludwig van Beethoven, una obra excepcional dentro de la producción del compositor alemán por su planteamiento para tres solistas. El violín de Miquel Muñiz, el violonchelo de Eva Arderius y el piano de Laura Ballestrino conforman el trío solista.

El director de orquesta Javier Huerta 5

Viernes 17 de abril

Previamente, el viernes 17 de abril, (madrugada del sábado) en La 2, Las noches del Monumental ofrecerá la actuación del flautista y saxofonista Jorge Pardo con su Trío de flamenco-jazz, en el que estará acompañado del guitarrista Jerónimo Maya, del percusionista Bandolero así como de la bailaora Lucía Padrós.

Jorge Pardo nació en Madrid y a los 17 años fue miembro fundador del grupo Dolores, que se agrupó en los años 70 en torno a Pedro Ruy Blas y varios músicos de la escena madrileña. Grabaron 3 LPs y en uno de ellos apareció Paco de Lucía, con el que Pardo colaboró durante más de 40 años en múltiples grabaciones y giras de ámbito mundial.

Con Camarón de la Isla grabó La leyenda del tiempo, además de otras producciones. En los estudios de flamenco de Amor de Dios colaboró con toda la nueva generación de artistas denominada Jóvenes flamencos, que se cocía en la ciudad en esa época. La flauta y el saxo quedaron vinculados al mundo del flamenco desde entonces gracias a Jorge Pardo. Sus espectáculos han recorrido innumerables festivales, teatros y salas de los cinco continentes en sus más de 50 años de trayectoria profesional. Entre los los premios y reconocimientos que ha recibido cabe mencionar el Premio al Mejor Músico Europeo de Jazz, de la prestigiosa Academia Francesa de Jazz en 2013, en el Théâtre du Châtelet de París, el Premio Nacional de las Músicas Actuales del Ministerio de Educación y Cultura en 2015 y la Medalla de Oro del Festival Jazz en la Costa de Almuñécar en 2016. En 2020 ganó el Grammy al Mejor Álbum de Jazz, con el grupo de Chick Corea, por The Spanish Heart Band. Ese mismo año también obtuvo el Premio MIN al mejor álbum de jazz por su grabación con Gil Goldstein Brooklyn sessions.