Se acabó ser "Una niña buena", afirma Elísabet Benavent en su nueva novela

Un escritor evoluciona con el paso de los años, y los lectores de la valenciana Elísabet Benavent, que comenzó su andadura en un blog llamado Beta Coqueta, han disfrutado el crecimiento y desarrollo del estilo de esta autora, adscrita en la novela romántica pero que se adentra cada vez más en temas sociales. Una niña buena (Suma de Letras) entra en un terreno más introspectivo, sin perder ese sello vibrante y emocional que ha hecho vender a Benavent más de 5.000.000 de libros.

La niña buena del título es Júlia, que vive en Barcelona y trabaja en un bar pero que hace una década tenía una vida muy distinta. Era una actriz de éxito, y su naturaleza complaciente la llevó a aceptar un papel que hizo añicos su carrera. Un día, un desconocido aparece en su lugar de trabajo con un mensaje desconcertante: «Creo que te necesito». Júlia debe tomar la decisión de dejar pasar la oportunidad, o arriesgarse y ocultarle a su controladora madre lo que está pasando.

08.20 min Culturas 2 - Entrevista a Elísabet Benavent