Perros y humanos, un pacto de amistad

La presencia de perros en todos los ámbitos de las sociedades humanas es producto de un extraordinario proceso de coevolución que comenzó hace más de treinta mil años. El lobo fue el primer ser vivo en entrar en nuestra órbita; antes que el resto de animales domésticos y que las plantas que propiciaron la agricultura. En el yacimiento checo de Předmostí los arqueólogos han desenterrado restos de cánidos con rasgos algo distintos a los de los lobos pleistocénicos. Son huellas del comienzo de esta amistad en una Tierra todavía inmersa en la Edad de Hielo. Las últimas investigaciones paleogenómicas apuntan que el perro moderno –Canis lupus familiaris– tiene su origen en dos poblaciones lupinas ya extinguidas, originarias de Asia y el este de Europa.

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A partir de la adopción de cachorros, criados en entornos humanos, comenzó un rápido proceso de selección artificial que desembocó en el nacimiento de esta subespecie. Se potenciaron las mutaciones más interesantes para la convivencia. Una de las claves está en la neotenia, es decir, la preservación de caracteres conductuales y morfológicos juveniles en la edad adulta: docilidad, juego, ojos grandes, orejas caídas, morros más chatos... La existencia de perros como los actuales queda certificada en yacimientos prehistóricos de unos quince mil años de antigüedad, ubicados en lugares como Oberkassel (Alemania), Zhokhov (Rusia) o Erralla (España). El papel de este socio de cuatro patas fue clave durante la revolución neolítica para domesticar otras especies, garantizar la seguridad y facilitar el transporte.

'Eos', galga del príncipe Alberto. Óleo de Edwin Landseer (1841). Dominio público / Gemini

Su valor práctico, simbólico y emocional queda plasmado desde los albores del arte. Los primeros perros aparecen en pinturas rupestres del norte de África; con gran profusión son representados en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. Unas veces dotados de fuerte carga simbólica y mitológica, como en el caso de Anubis o el Can Cerbero. Otras, enmarcados en un revelador entorno doméstico, como el famoso mosaico de Pompeya acompañado de la leyenda "cave canem" (cuidado con el perro).

Este fiel compañero también tiene su reflejo en la historia de la literatura y es protagonista de obras como El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes o La llamada de lo salvaje, de Jack London.

Portadas de 'El coloquio de los perros' y 'La llamada de lo salvaje'. Nórdica Libros / Anaya / Gemini

Aunque la aparición de razas caninas ya es evidente desde tiempos romanos, no será hasta el siglo XIX cuando comience su clasificación rigurosa a raíz de la creación de The Kennel Club en Inglaterra (1873). Pronto seguirán su ejemplo muchas otras instituciones por todo el mundo; en nuestro país, la Real Sociedad Canina de España echa a andar en 1911 con el apoyo de Alfonso XIII. Las primeras razas españolas oficialmente reconocidas por la Federación Cinológica Internacional serán el galgo, el mastín y el podenco.

La sensibilidad hacia estos animales ha evolucionado mucho en las últimas décadas; no solo desempeñan tareas cruciales en nuestras sociedades, tanto de asistencia como de rescate o policía, sino que su presencia en los hogares ha crecido exponencialmente. Y en este camino han surgido entidades protectoras que velan por su bienestar y luchan contra el abandono.

Voces del documental: José Miguel Doval, David Nieto, Silvia Albizuri, Jennifer Leonard, María Birg y Mari Carmen Quejido.

El documental "Perros y humanos, un pacto de amistad", con guion de Álvaro Soto y diseño sonoro de Mayca Aguilera, recorre estos treinta milenios de convivencia. Participan Jennifer Leonard, genetista evolutiva de la Estación Biológica de Doñana (CSIC); Silvia Albizuri, zooarqueóloga especializada en perros; David Nieto Maceín, etólogo y adiestrador canino, autor de libros como Etología del lobo y del perro; María Birg, adiestradora y pintora graduada en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo; Bernardo Subercaseaux, profesor de la Universidad de Chile y autor de El mundo de los perros y la literatura; y José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España. Además, el programa refleja una jornada de actividad en el albergue de la Asociación Las Nieves, gestionada por Mari Carmen Quejido y Marisa María.

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