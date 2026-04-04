Vuelve Lina Morgan con su famosa película 'La tonta del bote', la comedia que arrasó en los cines

Susana es una chica pobre, huérfana y desgraciada, que vive en casa de su tía y trabaja a destajo, sirviendo a los demás. Ella no lo sabe todavía, pero le espera un futuro mejor: sin desprecio, sin agresiones físicas y verbales. Es una Cenicienta que se ha acostumbrado a los palos y no se atreve a soñar con una vida mejor. Son muchas las veces que el cine y la literatura han contado la historia del patito feo que se convierte en cisne, pero resulta curioso que esta película hubiera tenido tanto recorrido previo.

Todas las 'tontas del bote' Primero fue un obra de teatro de Pilar Millán Astray, estrenada en 1925, y después se hicieron tres versiones cinematográficas. La primera es de 1939, con Josita Hernán y Rafael Durán como protagonistas. La segunda es de 1956, titulada La chica del barrio, cuenta con Lolita Sevilla. Y la tercera, de 1970, tiene como estrella a Lina Morgan. Curiosamente, un año antes, la actriz representó en el teatro La chica del barrio. En La chica del bote de 1970, dirigida por Juan de Orduña y con la colaboración de Millán Astray en el guion, Lina Morgan está acompañada por grandes de la escena española, actores de primera que no necesitan presentación: Arturo Fernández, María Asquerino, José Sacristán, Paca Gabaldón (que se hacía llamar Mary Francis), Luis Varela, Antonio Durán, Marisol Ayuso... Un potente grupo de actores para interpretar personajes de aire castizo enmarcados en arquetipos de la época. María Asquerino, Arturo Fernández y, detrás, Marisol Ayuso

A qué se debe el título La película se centra en Susana, personaje de Lina Morgan, una jovencita huérfana, tan ingenua como torpe, que sirve en casa de su tía, que también ha acogido a los hijos de sus hermanas, huérfanos como ella. Asunta, Trini y Lorito no dan palo al agua, no aportan dinero al hogar y no ayudan en casa. Los problemas económicos se agravan y la tía Engracia decide alquilar una habitación a Felipe, un guaperas con mala fama. A Susana le pasa de todo. Y todo malo. Todos en casa le levantan la mano y no se libra de los tirones de pelo, en su caso de coletas. Llega a estar tan harta de ello que no desiste y deja de trenzarse el cabello. ¿Pero por qué todos se refieren a ella como la tonta del bote? Sencillo: Tonta porque se tropieza con sus propios pies. Del bote porque recoge colillas y las va guardando en un bote para dárselas a un mendigo ciego.

El gran éxito de Lina Morgan La película fue un gran éxito en taquilla y arrastró a los cines a 1,3 millones de espectadores. La fama de Lina Morgan se disparó de forma imponente. Antes tenía cierta popularidad por su paso por el teatro y la revista, y en cine su carrera no terminaba de despegar, a pesar de llevar casi una década rodando, casi siempre pequeños papeles secundarios. Hizo comedia con un trasfondo agridulce, a veces con historia de calado social, que no encandilaban a su público, más acostumbrado a su faceta cómica. Entre ellas, Una pareja distinta, de José María Forqué, en la que interpreta a una mujer barbuda. Lina Morgan y Paca Gabaldón

Chistes y gags que no hacen gracia ahora Lina Morgan hacía reír, pero a veces no había motivos para ello. La tonta del bote es una comedia y ella explota su talento como cómica, pero los años han pasado y ahora los malos tratos, el machismo y el insulto no hacen gracia. Al contrario. Este tipo de personaje, similar al de Marisol en Ha llegado un Ángel, fueron exprimidos en distintas producciones a lo largo de los años 70. Nadie podía resistirse a una joven o un joven de buen corazón que cae en las garras de gente sin escrúpulos. Eran pobres, pero eran honrados. Los malos, además, eran avariciosos y vivían de las apariencias. Lina Morgan supo ver qué esos personajes, aparentemente tontos, conectaban con el público y así nacieron las historias de Sí al amor, El último tranvía, Vaya par de gemelas... Cine de siempre Cine de barrio - La tonta del bote Comedia dramática basada en la obra de Pilar Millán Astray. Lina Morgan es Susana, una joven huérfana que vive con doña Engracia, tres sobrinos y u... Ver película