Los sabores de Malta: el recetario maltés que conseguirá tus 80 likes

El centro del mar mediterráneo está gobernado por el sabor Maltés. Un sabor salado, fresco y con historia. La localización estratégica de la isla ha ocasionado el paso de diversas culturas por sus tierras, dejándonos un resultado exquisito en sus comidas y platos tradicionales. Una mezcla de influencias italianas, árabes y británicas, con mucho producto mediterráneo.

Para entender su gastronomía hay que conocer su historia y evolución, y lo vamos a hacer a través de sus platos típicos. En el octavo programa de ‘La vuelta al mundo en 80 Likes’ nos ponemos la servilleta sobre las rodillas para degustar como profesionales de Master Chef piezas del recetario maltés.

1. Ftira Empezamos por uno de los pilares de la gastronomía de Malta: el ftira. Se trata del pan tradicional maltés, algo así como una especie de focaccia. Y es tan importante que hasta la UNESCO le dio su sello de Patrimonio Inmaterial. Su nombre viene del árabe “fatira”, y como característica intrínseca del pan, es algo imprescindible para el día a día. Además de su influencia árabe, que gobernó la isla durante siglos, posee toques italianos y británicos. El pan como la isla, evolucionó con los siglos hasta convertirse en lo que es hoy: un snack casero. El carrusel de ingredientes con los que se combina no tiene límites: tomate, aceite, atún, alcaparras, aceitunas, carne… ¡Da igual lo que lleve mientras se pueda mojar en aceite de oliva! Carlo Cuñado nos muestra el resultado de un recién horneado pan de Ftira.

2. Conejo frito Como dice Carlo, “Con este plato vas a dar saltos de alegría”. Y es que el conejo o “fenek”, como lo llaman los malteses, es un clásico absoluto. Un plato nacional presente en las reuniones familiares. Este plato puede alimentar a todo un clan de familias y amigos para celebrar la vida. Vamos, que si quieres probar algo auténtico maltés, este es tu plato. ¿Su preparación? Se marina con hierbas locales como romero, tomillo y ajo, y se cocina hasta quedar dorado y crujiente. ¿Su historia? Su fama creció después de la época medieval, cuando esta carne se volvió una fuente clave de proteína en el archipiélago. Pero lo más curioso de todo, es que la caza del conejo en la época de la Orden de San Juan estaba restringida a la nobleza. Y cuando esas restricciones desaparecieron, el conejo pasó a ser un símbolo de libertad y celebración. Presentación de una gran bandeja vistosa y crujiente de pollo frito maltés.

3. Producto mediterráneo: Aljotta La aljotta es una sopa típica maltesa de pescado mediterránea. Tiene una base de caldo de pescado fresco, lubina o mero. Algunos de sus ingredientes son: ajo, tomate, cebolla, perejil o cilantro, y aceite de oliva. Suele acompañarse con pan. El pescado mediterráneo es una verdadera exquisitez en Malta y es el producto central y tradicional de la economía y cultura de la isla. Marsaxlokk constituye el principal puerto pesquero del país y se podría decir que desde aquí entra el 80% del pescado que se consume: pez espada, atún o el famoso lampuki, también conocido como mahi-mahi. Una vez más, la cocina maltesa combina sabores mediterráneos como el aceite de oliva, hierbas o limón con técnicas heredadas de árabes, sicilianos e italianos. Presentación de la sopa típica aljotta, en el pueblo de Marsaxlokk.

4. Pastizzi Y para la hora del café, la crème de la crème de los snacks malteses. Los pastizzi son pastelitos de hojaldre, rellenos de ricotta o guisantes especiados. Esto quiere decir que sus influencias son italianas y árabes. Cada uno hizo su parte: su nombre viene del italiano pasticcio de la influencia siciliana y los árabes introdujeron la idea del hojaldre y el relleno dulce o salado. Los malteses adoptaron muchas técnicas culinarias sicilianas, especialmente en panes, pasteles y hojaldres. Los pasteles sicilianos como los arancini, sfincione o panelle son referentes de estos pastizzi que se consumen de manera cómoda, a lo “street food”. Carlo nos muestra el relleno de ricotta o guisantes especiados de un pastizzi.